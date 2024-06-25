По словам лидера британских реформаторов и идеолога Brexit Найджела Фаража, Украина якобы должна стремиться к мирному соглашению с Россией, поскольку продолжение войны чревато потерей молодого поколения украинцев.

Фарадж пугает Зеленского потерей в войне всех молодых и дееспособных украинцев

По мнению скандального британского политика, недавно обвинившего ЕС и НАТО в якобы "провоцировании" войны в Украине, в интересах достижения мира президент Украины Владимир Зеленский должен пересмотреть планы по возвращению оккупированных Россией украинских территорий.

Что ж, в Украине, может быть, не останется молодых людей, - заявляет Фараж. Поделиться

Он убежден, что посредники должны активизировать усилия для начала переговоров между Украиной и РФ.

Также Фараж говорит, что Великобритания и другие западные союзники Украины нереалистичны в своей поддержке цели Зеленского по оттеснению оккупантов обратно в РФ.

Политик добавил, что вернуть территорию Крыма будет "невероятно сложно".

Что известно о других скандальных заявлениях представителей партии Фараджа

Кандидат от реформаторов Джулиан Маллинс, баллотирующийся от партии Найджела Фаража, в Солсбери выступил с похвалой в адрес кремлевского диктатора Владимира Путина.

В частности, Маллинс дерзко отрицал сравнение Путина с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

Политик высказал такое мнение в городе, где был отравлен бывший российский двойной агент Сергей Скрипач и его дочь нервно-паралитическим веществом "Новичок" в 2018 году.

Когда у Малинса спросили о позиции реформаторов по конфликту в Украине, он сначала похвалил Путина и сказал, что российский диктатор "кажется очень хорошим".

Мы поддерживаем дипломатию. Мы поддерживаем все возможные усилия по достижению компромисса и урегулированию проблем в Украине. Это то, что делают взрослые в этой комнате. Остановить убийства и вести переговоры о надлежащем урегулировании. Война – это не о том, чтобы, так сказать, наказать или каким-то образом переехать тысячи молодых людей на танках и взорвать их, потому что один человек имеет точку зрения, с которой вы не согласны. Я действительно встречался с Путиным и имел с ним 10-минутный разговор, и он показался мне очень хорошим. Это не тот австрийский джентльмен с усами (речь идет об Адольфе Гитлере), который снова ожил, - заявил Маллинс. Поделиться

В то же время, такие слова вызвали негативную реакцию генерального казначея и кандидата от консерваторов в Солсбери Джона Глена.

Он напомнил о "смерти и опустошении", вызванных нападениями в Солсбери в 2018 году.

Известно, что в результате "Новичка" Скрипач вместе со своей дочерью не погиб, однако местная жительница Дон Стерджесс тоже стала жертвой, ведь случайно взяла в руки выброшенную бутылку с ядовитым веществом.