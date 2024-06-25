По словам лидера британских реформаторов и идеолога Brexit Найджела Фаража, Украина якобы должна стремиться к мирному соглашению с Россией, поскольку продолжение войны чревато потерей молодого поколения украинцев.
Главные тезисы
- Британский политик Найджел Фараж советует президенту Украины начать переговоры с Россией для достижения мира в стране.
- Высказывания политиков вызвали острую дискуссию по поводу стратегии разрешения конфликта в Украине и сотрудничества с Россией.
- Скандальные заявления британских политиков о необходимости переговоров Украины с РФ вызвали возмущение среди оппонентов и общественности.
- Представители партии Найджела Фаража вызвали контроверсию своими высказываниями о поддержке Владимира Путина и необходимости урегулирования конфликта в Украине.
- Генеральный казначей Джон Глен призвал противостоять Путину, подчеркнув опасность, которую он представляет для Запада.
Фарадж пугает Зеленского потерей в войне всех молодых и дееспособных украинцев
По мнению скандального британского политика, недавно обвинившего ЕС и НАТО в якобы "провоцировании" войны в Украине, в интересах достижения мира президент Украины Владимир Зеленский должен пересмотреть планы по возвращению оккупированных Россией украинских территорий.
Он убежден, что посредники должны активизировать усилия для начала переговоров между Украиной и РФ.
Также Фараж говорит, что Великобритания и другие западные союзники Украины нереалистичны в своей поддержке цели Зеленского по оттеснению оккупантов обратно в РФ.
Политик добавил, что вернуть территорию Крыма будет "невероятно сложно".
Что известно о других скандальных заявлениях представителей партии Фараджа
Кандидат от реформаторов Джулиан Маллинс, баллотирующийся от партии Найджела Фаража, в Солсбери выступил с похвалой в адрес кремлевского диктатора Владимира Путина.
В частности, Маллинс дерзко отрицал сравнение Путина с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.
Политик высказал такое мнение в городе, где был отравлен бывший российский двойной агент Сергей Скрипач и его дочь нервно-паралитическим веществом "Новичок" в 2018 году.
Когда у Малинса спросили о позиции реформаторов по конфликту в Украине, он сначала похвалил Путина и сказал, что российский диктатор "кажется очень хорошим".
В то же время, такие слова вызвали негативную реакцию генерального казначея и кандидата от консерваторов в Солсбери Джона Глена.
Он напомнил о "смерти и опустошении", вызванных нападениями в Солсбери в 2018 году.
Известно, что в результате "Новичка" Скрипач вместе со своей дочерью не погиб, однако местная жительница Дон Стерджесс тоже стала жертвой, ведь случайно взяла в руки выброшенную бутылку с ядовитым веществом.
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