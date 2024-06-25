За словами лідера британських реформаторів та ідеолога Brexit Найджела Фараджа, Україна нібито має прагнути до мирної угоди з Росією, оскільки продовження війни загрожує втратою молодого покоління українців.

Фарадж лякає Зеленського втратою у війні всіх молодих і дієздатних українців

На думку скандального британського політика, який нещодавно звинуватив ЄС та НАТО у нібито "провокуванні" війни в Україні, в інтересах досягнення миру президент України Володимир Зеленський має переглянути плани щодо повернення окупованих Росією українських територій.

Що ж, в Україні, можливо, не залишиться молодих людей, - заявляє Фарадж. Поширити

Він висловив переконання, що посередники мають активізувати зусилля для початку переговорів між Україною і РФ.

Також Фарадж каже, що Великобританія та інші західні союзники України нереалістичні у своїй підтримці мети Зеленського щодо відтіснення окупантів назад у РФ.

Політик додав, що повернути територію Криму буде "неймовірно складно".

Що відомо про інші скандальні заяви представників партії Фараджа

Кандидат від реформаторів Джуліан Малінс, який балотується від партії Найджела Фараджа, в Солсбері виступив із похвалою на адресу кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Зокрема, Малінс зухвало заперечив порівняння Путіна з лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером.

Політик висловив таку думку у місті, де було отруєно колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочку нервовою-паралітичною речовиною "Новачок" у 2018 році.

Коли у Малінса запитали про позицію реформаторів щодо конфлікту в Україні, то він спочатку похвалив Путіна та сказав, що російський диктатор "здається дуже хорошим".

Ми підтримуємо дипломатію. Ми підтримуємо всі можливі зусилля для досягнення компромісу і врегулювання проблем в Україні. Це те, що роблять дорослі люди в цій кімнаті. Зупинити вбивства і вести переговори про належне врегулювання. Війна - це не про те, щоб, так би мовити, покарати або якимось чином переїхати тисячі молодих людей на танках і підірвати їх, тому що одна людина має точку зору, з якою ви не згодні. Я дійсно зустрічався з Путіним і мав з ним 10-хвилинну розмову, і він здався мені дуже хорошим. Це не той австрійський джентльмен з вусами (йдеться про Адольфа Гітлера), який знову ожив, - заявив Малінс. Поширити

Водночас такі слова викликали негативну реакцію генерального скарбника та кандидата від консерваторів у Солсбері Джона Глена.

Він нагадав про "смерть і спустошення", які були спричинені нападами в Солсбері у 2018 році.

Відомо, що внаслідок "Новачка" Скрипаль разом зі своєю донькою не загинув, проте місцева жителька Дон Стерджесс теж стала жертвою, адже випадково взяла в руки викинуту пляшку з отруйною речовиною.