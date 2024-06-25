За словами лідера британських реформаторів та ідеолога Brexit Найджела Фараджа, Україна нібито має прагнути до мирної угоди з Росією, оскільки продовження війни загрожує втратою молодого покоління українців.
Головні тези:
- Найджел Фарадж радить Зеленському починати переговори з РФ для досягнення миру в Україні.
- Спікер партії Фараджа Джуліан Малінс висловив похвалу на адресу кремлівського диктатора Володимира Путіна, що викликало негативну реакцію опонентів.
- Генеральний скарбник Джон Глен зазначив, що Путін становить небезпеку для Заходу, і вкотре закликав протистояти йому, не умиротворюючи.
- Слова політиків викликали гостру дискусію стосовно стратегії вирішення конфлікту в Україні та співпраці з Росією.
- Висловлювання британських політиків щодо необхідності переговорів України з РФ викликали скандал і обурення серед опонентів і громадськості.
Фарадж лякає Зеленського втратою у війні всіх молодих і дієздатних українців
На думку скандального британського політика, який нещодавно звинуватив ЄС та НАТО у нібито "провокуванні" війни в Україні, в інтересах досягнення миру президент України Володимир Зеленський має переглянути плани щодо повернення окупованих Росією українських територій.
Він висловив переконання, що посередники мають активізувати зусилля для початку переговорів між Україною і РФ.
Також Фарадж каже, що Великобританія та інші західні союзники України нереалістичні у своїй підтримці мети Зеленського щодо відтіснення окупантів назад у РФ.
Політик додав, що повернути територію Криму буде "неймовірно складно".
Що відомо про інші скандальні заяви представників партії Фараджа
Кандидат від реформаторів Джуліан Малінс, який балотується від партії Найджела Фараджа, в Солсбері виступив із похвалою на адресу кремлівського диктатора Володимира Путіна.
Зокрема, Малінс зухвало заперечив порівняння Путіна з лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером.
Політик висловив таку думку у місті, де було отруєно колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочку нервовою-паралітичною речовиною "Новачок" у 2018 році.
Коли у Малінса запитали про позицію реформаторів щодо конфлікту в Україні, то він спочатку похвалив Путіна та сказав, що російський диктатор "здається дуже хорошим".
Водночас такі слова викликали негативну реакцію генерального скарбника та кандидата від консерваторів у Солсбері Джона Глена.
Він нагадав про "смерть і спустошення", які були спричинені нападами в Солсбері у 2018 році.
Відомо, що внаслідок "Новачка" Скрипаль разом зі своєю донькою не загинув, проте місцева жителька Дон Стерджесс теж стала жертвою, адже випадково взяла в руки викинуту пляшку з отруйною речовиною.
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