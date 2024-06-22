За інформацією представників військової розвідки Великої Британії, певні сили у Росії закликають до більш жорсткого ведення розв'язаної Кремлем злочинної війни проти України.
Головні тези:
- Представники військової розвідки Великої Британії заявили про заклики у РФ до більш жорсткого ведення війни проти України.
- Увагу розвідки привертає націоналістичний рух “Братство академістів”, який підтримує войовничо імперіалістичний світогляд.
- Організація “Братство” проводить військові тренування та має членів, які приєдналися до окупаційної армії РФ у війні проти України.
- Активізація руху “Братство” свідчить про підтримку войовничого підходу до конфлікту деякими верствами суспільства в Росії.
- Вплив руху “Братство” може мати наслідки на зміну поколінь серед адміністративних еліт РФ відповідно до прогнозів військової розвідки Британії.
Що відомо про заклики у Росії до більш жорсткої війни проти України
У британській військовій розвідці звертають увагу на націоналістичний рух "Братство академістів", яким керує власний пропагандистського каналу "Царьград" Костянтин Малофєєв.
За інформацією розвідки Міноборони Британії, "Братство" вже проводить власні військові тренування, а деякі члени організації приєднались до лав окупаційної армії РФ у війні проти України.
Про що свідчить активізація руху “Братство” в Росії
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 June 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 22, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/rdsFLqcOYi #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/apEZFE2zZQ
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