Існування цього руху свідчить про те, що в Росії є виборці, які підтримують більш войовничий підхід до війни в Україні та на Заході. Це, ймовірно, матиме вплив на зміну поколінь, яка, ймовірно, відбудеться серед російських адміністративних еліт протягом решти цього десятиліття, - підкреслюють у військовій розвідці Британії.