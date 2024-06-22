Розвідка Британії заявила про заклики у РФ до більш жорсткої війни проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Розвідка Британії заявила про заклики у РФ до більш жорсткої війни проти України

Міноборони Британії
Володимир Путін
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За інформацією представників військової розвідки Великої Британії, певні сили у Росії закликають до більш жорсткого ведення розв'язаної Кремлем злочинної війни проти України. 

Головні тези:

  • Представники військової розвідки Великої Британії заявили про заклики у РФ до більш жорсткого ведення війни проти України.
  • Увагу розвідки привертає націоналістичний рух “Братство академістів”, який підтримує войовничо імперіалістичний світогляд.
  • Організація “Братство” проводить військові тренування та має членів, які приєдналися до окупаційної армії РФ у війні проти України.
  • Активізація руху “Братство” свідчить про підтримку войовничого підходу до конфлікту деякими верствами суспільства в Росії.
  • Вплив руху “Братство” може мати наслідки на зміну поколінь серед адміністративних еліт РФ відповідно до прогнозів військової розвідки Британії.

Що відомо про заклики у Росії до більш жорсткої війни проти України

У британській військовій розвідці звертають увагу на націоналістичний рух "Братство академістів", яким керує власний пропагандистського каналу "Царьград" Костянтин Малофєєв.

Ця організація має осередки у різних російських університетах і дотримується войовничо імперіалістичного світогляду. "Братство" вірить, що 21 століття може стати золотим століттям російської культури з ідеологічним домінуванням Росії у глобальному масштабі, - пояснюють представники британської військової розвідки.

За інформацією розвідки Міноборони Британії, "Братство" вже проводить власні військові тренування, а деякі члени організації приєднались до лав окупаційної армії РФ у війні проти України.

Про що свідчить активізація руху “Братство” в Росії

Існування цього руху свідчить про те, що в Росії є виборці, які підтримують більш войовничий підхід до війни в Україні та на Заході. Це, ймовірно, матиме вплив на зміну поколінь, яка, ймовірно, відбудеться серед російських адміністративних еліт протягом решти цього десятиліття, - підкреслюють у військовій розвідці Британії.

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