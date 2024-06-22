Разведка Британии заявила о призывах в РФ к более жесткой войне против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Разведка Британии заявила о призывах в РФ к более жесткой войне против Украины

Минобороны Британии
Владимир Путин
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По информации представителей военной разведки Великобритании, определенные силы в России призывают к более жесткому ведению развязанной Кремлем преступной войны против Украины.

Главные тезисы

  • Организация “Братство академистов” в России призывает к более жесткой войне против Украины, согласно данным британской военной разведки.
  • Националистическое движение “Братство” проводит военные тренировки и имеет членов, поддерживающих воинственно империалистическое мировоззрение.
  • Активизация “Братства” свидетельствует о поддержке воинственного подхода к конфликту среди определенных слоев общества в России.
  • Британская военная разведка обращает внимание на возможные последствия активизации “Братства” для смены поколений в российских административных элитах.
  • Существование “Братства” и призывы к жесткой войне свидетельствуют о изменениях в подходе к конфликту и могут повлиять на будущее развитие событий в регионе.

Что известно о призывах в России к более жесткой войне против Украины

В британской военной разведке обращают внимание на националистическое движение "Братство академистов", которым руководит собственный пропагандистский канал "Царьград" Константин Малофеев.

Эта организация имеет ячейки в разных русских университетах и придерживается воинственно империалистического мировоззрения. "Братство" верит, что 21 век может стать золотым веком русской культуры с идеологическим доминированием России в глобальном масштабе, – объясняют представители британской военной разведки.

По информации разведки Минобороны Британии, "Братство" уже проводит собственные военные тренировки, а некоторые члены организации присоединились к рядам оккупационной армии РФ в войне против Украины.

О чем свидетельствует активизация движения "Братство" в России

Существование этого движения свидетельствует о том, что в России есть избиратели, которые поддерживают более воинственный подход к войне в Украине и Западе. Это, вероятно, повлияет на смену поколений, которая, вероятно, произойдет среди российских административных элит на протяжении остальных десятилетий, - подчеркивают в военной разведке Британии.

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