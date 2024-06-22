Существование этого движения свидетельствует о том, что в России есть избиратели, которые поддерживают более воинственный подход к войне в Украине и Западе. Это, вероятно, повлияет на смену поколений, которая, вероятно, произойдет среди российских административных элит на протяжении остальных десятилетий, - подчеркивают в военной разведке Британии.