По информации представителей военной разведки Великобритании, определенные силы в России призывают к более жесткому ведению развязанной Кремлем преступной войны против Украины.
Главные тезисы
- Организация “Братство академистов” в России призывает к более жесткой войне против Украины, согласно данным британской военной разведки.
- Националистическое движение “Братство” проводит военные тренировки и имеет членов, поддерживающих воинственно империалистическое мировоззрение.
- Активизация “Братства” свидетельствует о поддержке воинственного подхода к конфликту среди определенных слоев общества в России.
- Британская военная разведка обращает внимание на возможные последствия активизации “Братства” для смены поколений в российских административных элитах.
- Существование “Братства” и призывы к жесткой войне свидетельствуют о изменениях в подходе к конфликту и могут повлиять на будущее развитие событий в регионе.
Что известно о призывах в России к более жесткой войне против Украины
В британской военной разведке обращают внимание на националистическое движение "Братство академистов", которым руководит собственный пропагандистский канал "Царьград" Константин Малофеев.
По информации разведки Минобороны Британии, "Братство" уже проводит собственные военные тренировки, а некоторые члены организации присоединились к рядам оккупационной армии РФ в войне против Украины.
О чем свидетельствует активизация движения "Братство" в России
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 June 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 22, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/rdsFLqcOYi #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/apEZFE2zZQ
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