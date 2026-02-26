Скелетонист Гераскевич призвал Украину наложить санкции на Сергея Бубку

Скелетонист Владислав Гераскевич произнес 26 февраля речь в Верховной Раде Украины, в которой призвал лишить Сергея Бубко звания Героя Украины и наложить на него санкции.
Главные тезисы
- Украинский скелетонист Гераскевич призвал наложить санкции на Сергея Бубку из-за его связей с российскими бизнесменами.
- Сергей Бубка подвергся критике за недостаточно жесткую позицию по отношению к российской агрессии.
Гераскевич призвал Украину наложить санкции на Сергея Бубку
После возвращения в Украину после дисквалификации на Олмипиаде-2026 в Италии Владислава Гераскевича пригласили выступить в Верховной Раде. Во время своей речи украинец поднял вопрос о наложении санкций на экспрезидента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубку.
Бубка является членом Международного олимпийского комитета: его переизбрали на должность в 2024-м сроком на следующие восемь лет.
Также очень важна история — очищение Украины. У нас есть несколько представителей от Украины, которые находятся в МОК — господин Бубка до сих пор носит звание Героя Украины. Мне стыдно, что он до сих пор носит это звание — не должно его носить. Человек системно уничтожает Украину, торгует с оккупантами, допускает российские флаги в возглавляющей организации. Человек действительно подыгрывает России и когда он носит звание Героя Украины, приобретаемое сейчас посмертно, — это недопустимо. С этим мы тоже должны бороться. Поэтому призываю помочь, чтобы господин Бубка был лишен этой награды путем наложения на него санкции.
Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2025 года уже подписал указ об отмене государственных стипендий Бубке.
Также Гераскевич призвал Украину быть объединенной, назвав это "вопросом выживания".
