Скелетонист Гераскевич призвал Украину наложить санкции на Сергея Бубку
Категория
Спорт
Дата публикации

Скелетонист Гераскевич призвал Украину наложить санкции на Сергея Бубку

Гераскевич
Читати українською
Источник:  Суспільне. Спорт

Скелетонист Владислав Гераскевич произнес 26 февраля речь в Верховной Раде Украины, в которой призвал лишить Сергея Бубко звания Героя Украины и наложить на него санкции.

Главные тезисы

  • Украинский скелетонист Гераскевич призвал наложить санкции на Сергея Бубку из-за его связей с российскими бизнесменами.
  • Сергей Бубка подвергся критике за недостаточно жесткую позицию по отношению к российской агрессии.

Гераскевич призвал Украину наложить санкции на Сергея Бубку

После возвращения в Украину после дисквалификации на Олмипиаде-2026 в Италии Владислава Гераскевича пригласили выступить в Верховной Раде. Во время своей речи украинец поднял вопрос о наложении санкций на экспрезидента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубку.

В октябре 2022-го функционер ушел с должности руководителя НОК Украины, которую занял Вадим Гутцайт. Бубка подал в отставку на фоне критики его деятельности за недостаточно жесткую позицию по отношению к российской агрессии. Позже журналисты проекта Bihus.info обнародовали результаты расследования по бизнес-связям Сергея и его брата Василия с россиянами.

Бубка является членом Международного олимпийского комитета: его переизбрали на должность в 2024-м сроком на следующие восемь лет.

Также очень важна история — очищение Украины. У нас есть несколько представителей от Украины, которые находятся в МОК — господин Бубка до сих пор носит звание Героя Украины. Мне стыдно, что он до сих пор носит это звание — не должно его носить. Человек системно уничтожает Украину, торгует с оккупантами, допускает российские флаги в возглавляющей организации. Человек действительно подыгрывает России и когда он носит звание Героя Украины, приобретаемое сейчас посмертно, — это недопустимо. С этим мы тоже должны бороться. Поэтому призываю помочь, чтобы господин Бубка был лишен этой награды путем наложения на него санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2025 года уже подписал указ об отмене государственных стипендий Бубке.

Также Гераскевич призвал Украину быть объединенной, назвав это "вопросом выживания".

Главное и основное — это единение для Украины. Понимаю, что здесь есть представители многих политических партий, но когда произошел скандал, когда притесняли память погибших украинцев, детей, наших героев — мы были объединены. Когда мы объединены, мир гораздо охотнее соединяется вокруг нас. Надеюсь, что мы можем удержать это единство как можно дольше, ведь это для нас действительно вопрос выживания.

Владислав Гераскевич

Владислав Гераскевич

Украинский спортсмен

Еще раз хочу призвать объединиться. Вместе мы можем победить: будут ли это суды, или поле боя, или наше спортивное направление борьбы за медали — повсюду сможем побеждать, если будем объединены и двигаться дальше.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Укрпочта посвятила новую марку скелетонисту Гераскевичу
Гераскевич
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
CAS отклонил иск Гераскевича к МОК насчет его дисквалификации на Олимпиаде-2026
Гераскевич
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Гераскевич обжалует в суде решение МОК о своей дисквалификации на Олимпиаде-2026
Гераскевич

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?