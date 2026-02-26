Скелетонист Гераскевич призвал Украину наложить санкции на Сергея Бубку

Скелетонист Владислав Гераскевич произнес 26 февраля речь в Верховной Раде Украины, в которой призвал лишить Сергея Бубко звания Героя Украины и наложить на него санкции.

После возвращения в Украину после дисквалификации на Олмипиаде-2026 в Италии Владислава Гераскевича пригласили выступить в Верховной Раде. Во время своей речи украинец поднял вопрос о наложении санкций на экспрезидента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубку.

В октябре 2022-го функционер ушел с должности руководителя НОК Украины, которую занял Вадим Гутцайт. Бубка подал в отставку на фоне критики его деятельности за недостаточно жесткую позицию по отношению к российской агрессии. Позже журналисты проекта Bihus.info обнародовали результаты расследования по бизнес-связям Сергея и его брата Василия с россиянами. Поделиться

Бубка является членом Международного олимпийского комитета: его переизбрали на должность в 2024-м сроком на следующие восемь лет.

Также очень важна история — очищение Украины. У нас есть несколько представителей от Украины, которые находятся в МОК — господин Бубка до сих пор носит звание Героя Украины. Мне стыдно, что он до сих пор носит это звание — не должно его носить. Человек системно уничтожает Украину, торгует с оккупантами, допускает российские флаги в возглавляющей организации. Человек действительно подыгрывает России и когда он носит звание Героя Украины, приобретаемое сейчас посмертно, — это недопустимо. С этим мы тоже должны бороться. Поэтому призываю помочь, чтобы господин Бубка был лишен этой награды путем наложения на него санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2025 года уже подписал указ об отмене государственных стипендий Бубке.

Также Гераскевич призвал Украину быть объединенной, назвав это "вопросом выживания".

Главное и основное — это единение для Украины. Понимаю, что здесь есть представители многих политических партий, но когда произошел скандал, когда притесняли память погибших украинцев, детей, наших героев — мы были объединены. Когда мы объединены, мир гораздо охотнее соединяется вокруг нас. Надеюсь, что мы можем удержать это единство как можно дольше, ведь это для нас действительно вопрос выживания. Владислав Гераскевич Украинский спортсмен