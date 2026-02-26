Скелетоніст Гераскевич закликав Україну накласти санкції на Сергія Бубку
Скелетоніст Гераскевич закликав Україну накласти санкції на Сергія Бубку

Гераскевич
Джерело:  Суспільне. Спорт

Скелетоніст Владислав Гераскевич виголосив 26 лютого промову у Верховній Раді України, в якій закликав позбавити Сергія Бубку звання Героя України та накласти на нього санкції.

Головні тези:

  • Скелетоніст Владислав Гераскевич закликав ввести санкції на Сергія Бубку через його бізнесові зв'язки з росіянами та недостатньо жорстку позицію до російської агресії.
  • Санкції на експрезидента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубку стали предметом обговорення у Верховній Раді.

Гераскевич закликав Україну накласти санкції на Сергія Бубку

Після повернення в Україну після дикскваліфікації на Олміпіаді-2026 в Італії Владислава Гераскевича запросили виступити у Верховній Раді. Під час своєї промови українець порушив питання щодо накладання санкцій на експрезидента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубку.

У жовтні 2022-го функціонер пішов з посади очільника НОК України, яку обійняв Вадим Гутцайт. Бубка подав у відставку на тлі критики його діяльності за недостатньо жорстку позицію до російської агресії. Пізніше журналісти проєкту Bihus.info оприлюднили результати розслідування щодо бізнесових зв'язків Сергія та його брата Василя з росіянами.

Бубка наразі є членом Міжнародного олімпійського комітету: його переобрали на посаду у 2024-му строком на наступні вісім років.

Також дуже важлива історія — очищення України. У нас є декілька представників від України, що знаходяться в МОК — пан Бубка досі носить звання Героя України. Мені соромно, що він досі носить це звання — не має його носити. Людина системно знищує Україну, торгує з окупантами, допускає російські прапори в організації, що очолює. Людина справді підігрує Росії і коли він носить звання Героя України, яке здобувається зараз посмертно — це неприпустимо. З цим ми теж маємо боротися. Тому закликаю посприяти, щоб пан Бубка був позбавлений цієї нагороди шляхом накладення на нього санкції.

Президент України Володимир Зеленський у грудні 2025 року вже підписав указ про скасування державних стипендій Бубці.

Також Гераскевич закликав Україну бути об'єднаною, назвавши це "питанням виживання".

Головне і основне — це єднання для України. Розумію, що тут є представники багатьох політичних партій, але коли стався скандал, коли утискали пам'ять загиблих українців, дітей, наших героїв — ми були об'єднані. Коли ми об'єднані, світ набагато охочіше єднається довкола нас. Сподіваюся, що ми можемо втримати цю єдність якомога довше, адже це для нас справді питання виживання.

Владислав Гераскевич

Владислав Гераскевич

Український спортсмен

Ще раз хочу закликати єднатися. Разом ми можемо перемогти: чи це будуть суди, чи поле бою, чи наш спортивний напрям боротьби за медалі — всюди зможемо перемагати, якщо будемо об'єднані та рухатися далі.

