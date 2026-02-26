Скелетоніст Гераскевич закликав Україну накласти санкції на Сергія Бубку

Скелетоніст Владислав Гераскевич виголосив 26 лютого промову у Верховній Раді України, в якій закликав позбавити Сергія Бубку звання Героя України та накласти на нього санкції.
Головні тези:
- Скелетоніст Владислав Гераскевич закликав ввести санкції на Сергія Бубку через його бізнесові зв'язки з росіянами та недостатньо жорстку позицію до російської агресії.
- Санкції на експрезидента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубку стали предметом обговорення у Верховній Раді.
Гераскевич закликав Україну накласти санкції на Сергія Бубку
Після повернення в Україну після дикскваліфікації на Олміпіаді-2026 в Італії Владислава Гераскевича запросили виступити у Верховній Раді. Під час своєї промови українець порушив питання щодо накладання санкцій на експрезидента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубку.
Бубка наразі є членом Міжнародного олімпійського комітету: його переобрали на посаду у 2024-му строком на наступні вісім років.
Також дуже важлива історія — очищення України. У нас є декілька представників від України, що знаходяться в МОК — пан Бубка досі носить звання Героя України. Мені соромно, що він досі носить це звання — не має його носити. Людина системно знищує Україну, торгує з окупантами, допускає російські прапори в організації, що очолює. Людина справді підігрує Росії і коли він носить звання Героя України, яке здобувається зараз посмертно — це неприпустимо. З цим ми теж маємо боротися. Тому закликаю посприяти, щоб пан Бубка був позбавлений цієї нагороди шляхом накладення на нього санкції.
Президент України Володимир Зеленський у грудні 2025 року вже підписав указ про скасування державних стипендій Бубці.
Також Гераскевич закликав Україну бути об'єднаною, назвавши це "питанням виживання".
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-