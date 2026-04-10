Склад с пиротехникой взорвался в российском Владикавказе — видео

10 апреля в городе Владикавказе, столице Северной Осети — Алании, на складе пиротехники произошел взрыв, в результате которого погибли два человека и пострадали 14, в том числе дети.
Главные тезисы
- Во Владикавказе произошел взрыв на складе пиротехники, где погибли 2 человека и пострадали 14, включая детей.
- Под угрозой возможные детонации из-за пожара после взрыва на складе пиротехники в столице Северной Осетии — Алании.
Состав с пиротехникой взорвался во Владикавказе: есть жертвы
Взрыв произошел на складе пиротехники, расположенном в жилом районе.
Сотрудники МЧС пытаются потушить пожар, из-за которого есть угроза дальнейшей детонации. Эвакуированы студенты медицинского факультета, расположенного рядом со складами.
