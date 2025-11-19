В Cвердловской области РФ бушует масштабный пожар на железной дороге — видео

На железной дороге в Свердловской области России вечером 19 ноября загорелись цистерны с мазутом. Причина возгорания неизвестна.

В России горит грузовой поезд в Свердловской области

Два вагона-цистерны грузового поезда вспыхнули на перегоне Шамары — Граница на границе Пермского края и Свердловской области.

Об этом сообщили в Свердловской железной дороге (НЗЗ).

Движение на перегоне прекращено, возможны задержки пассажирских поездов. Обстоятельства уточняются.

Что повлекло за собой инцидент — неизвестно. К месту ЧП уже направили два пожарных поезда.