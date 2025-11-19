В Cвердловской области РФ бушует масштабный пожар на железной дороге — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Cвердловской области РФ бушует масштабный пожар на железной дороге — видео

пожар
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

На железной дороге в Свердловской области России вечером 19 ноября загорелись цистерны с мазутом. Причина возгорания неизвестна.

Главные тезисы

  • Вечером 19 ноября на железной дороге в Свердловской области загорелись цистерны с мазутом.
  • Причина возгорания неизвестна, инцидент произошел на перегоне Шамары – Граница.
  • Движение на перегоне приостановлено, возможны задержки пассажирских поездов.

В России горит грузовой поезд в Свердловской области

Два вагона-цистерны грузового поезда вспыхнули на перегоне Шамары — Граница на границе Пермского края и Свердловской области.

Об этом сообщили в Свердловской железной дороге (НЗЗ).

Движение на перегоне прекращено, возможны задержки пассажирских поездов. Обстоятельства уточняются.

Что повлекло за собой инцидент — неизвестно. К месту ЧП уже направили два пожарных поезда.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Масштабный пожар охватил российский завод по изготовлению электроники — видео
"Бавовна" в России 8 октября - что известно
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Огненный ад. Масштабный пожар пылает в Кемеровской области РФ — видео
огонь
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Нижнекамске РФ бушевал пожар на территории НПЗ — видео
НПЗ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?