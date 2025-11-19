В Cвердловской области РФ бушует масштабный пожар на железной дороге — видео

На железной дороге в Свердловской области России вечером 19 ноября загорелись цистерны с мазутом. Причина возгорания неизвестна.
Главные тезисы
- Вечером 19 ноября на железной дороге в Свердловской области загорелись цистерны с мазутом.
- Причина возгорания неизвестна, инцидент произошел на перегоне Шамары – Граница.
- Движение на перегоне приостановлено, возможны задержки пассажирских поездов.
В России горит грузовой поезд в Свердловской области
Два вагона-цистерны грузового поезда вспыхнули на перегоне Шамары — Граница на границе Пермского края и Свердловской области.
Об этом сообщили в Свердловской железной дороге (НЗЗ).
Что повлекло за собой инцидент — неизвестно. К месту ЧП уже направили два пожарных поезда.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-