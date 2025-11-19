У Cвердловській області РФ вирує масштабна пожежа на залізниці — відео

На залізниці у Свердловській області Росії ввечері 19 листопада загорілися цистерни з мазутом. Причина займання невідома.

У Росії палає вантажний потяг у Свердловській області

Два вагони-цистерни вантажного поїзда спалахнули на перегоні Шамари – Кордон на кордоні Пермського краю та Свердловської області.

Про це повідомили у Свердловській залізниці (НЗЗ).

Рух на перегоні припинено, можливі затримки пасажирських поїздів. Обставини уточнюються. Поширити

Що спричинило інцидент — невідомо. До місця НС вже направили два пожежні потяги.