У Cвердловській області РФ вирує масштабна пожежа на залізниці — відео

На залізниці у Свердловській області Росії ввечері 19 листопада загорілися цистерни з мазутом. Причина займання невідома.
Головні тези:
- У Свердловській області РФ виникла масштабна пожежа на залізниці, коли загорілися цистерни з мазутом.
- Причина займання наразі невідома, інцидент стався на перегоні Шамари – Кордон.
- Рух на перегоні припинено, можливі затримки пасажирських поїздів, обставини події уточнюються.
У Росії палає вантажний потяг у Свердловській області
Два вагони-цистерни вантажного поїзда спалахнули на перегоні Шамари – Кордон на кордоні Пермського краю та Свердловської області.
Про це повідомили у Свердловській залізниці (НЗЗ).
Що спричинило інцидент — невідомо. До місця НС вже направили два пожежні потяги.
