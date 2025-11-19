У Cвердловській області РФ вирує масштабна пожежа на залізниці — відео
У Cвердловській області РФ вирує масштабна пожежа на залізниці — відео

пожежа
Джерело:  online.ua

На залізниці у Свердловській області Росії ввечері 19 листопада загорілися цистерни з мазутом. Причина займання невідома.

Головні тези:

  • У Свердловській області РФ виникла масштабна пожежа на залізниці, коли загорілися цистерни з мазутом.
  • Причина займання наразі невідома, інцидент стався на перегоні Шамари – Кордон.
  • Рух на перегоні припинено, можливі затримки пасажирських поїздів, обставини події уточнюються.

У Росії палає вантажний потяг у Свердловській області

Два вагони-цистерни вантажного поїзда спалахнули на перегоні Шамари – Кордон на кордоні Пермського краю та Свердловської області.

Про це повідомили у Свердловській залізниці (НЗЗ).

Рух на перегоні припинено, можливі затримки пасажирських поїздів. Обставини уточнюються.

Що спричинило інцидент — невідомо. До місця НС вже направили два пожежні потяги.

