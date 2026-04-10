Склад з піротехнікою вибухнув у російському Владикавказі — відео
Джерело:  online.ua

10 квітня у місті Владикавказі, столиці Північної Осетї — Аланії, на складі піротехніки стався вибух, внаслідок якого загинули двоє людей та постраждали 14, зокрема діти.

  • У Владикавказі вибухнув склад з піротехнікою, що призвело до загибелі двох людей та постраждання 14 осіб, включаючи дітей.
  • Пожежа, яка виникла внаслідок вибуху, несе загрозу подальших детонацій, співробітники МНС здійснюють дії по гасінню.

Вибух стався на складі піротехніки, розташованому в житловому районі.

Голова Північної Осетії Сергій Меняйло з посиланням на МОЗ республіки повідомив, що стан чотирьох постраждалих вкрай важкий. Серед постраждалих щонайменше двоє дітей.

Співробітники МНС намагаються загасити пожежу, через яку є загроза подальшої детонації. Евакуйовано студентів медичного факультету, розташованого поруч зі складами.

