Склад з піротехнікою вибухнув у російському Владикавказі — відео

10 квітня у місті Владикавказі, столиці Північної Осетї — Аланії, на складі піротехніки стався вибух, внаслідок якого загинули двоє людей та постраждали 14, зокрема діти.
Головні тези:
- У Владикавказі вибухнув склад з піротехнікою, що призвело до загибелі двох людей та постраждання 14 осіб, включаючи дітей.
- Пожежа, яка виникла внаслідок вибуху, несе загрозу подальших детонацій, співробітники МНС здійснюють дії по гасінню.
Склад з піротехнікою вибухнув у Владикавказі: є жертви
Вибух стався на складі піротехніки, розташованому в житловому районі.
Співробітники МНС намагаються загасити пожежу, через яку є загроза подальшої детонації. Евакуйовано студентів медичного факультету, розташованого поруч зі складами.
