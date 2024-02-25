По оценкам европейских аналитиков в комментариях изданию Bild Россия сможет продолжать преступную войну против Украины до 2027-2028 годов.
Что говорят аналитики о способности России продолжать войну против Украины
В то же время посол Украины в Германии Алексей Макеев отметил в комментарии журналистам, что Киев рассчитывает на мощную поддержку со стороны западных партнеров.
По мнению украинского дипломата, именно Германия должна возглавить усилия по оказанию необходимой помощи Украине.
Макеев уверен, что это стало бы сильным примером для других стран ЕС, которые должны понять, что в их интересах помочь Украине выиграть эту войну.
Как армия РФ теряет военные возможности в войне против Украины
В материале издания Forbes отмечается, что недавнее уничтожение украинскими военными стратегического самолета разведчика оккупационной армии РФ A-50У оставило частично "слепой" российскую ПВО и авиацию.
Авторы материала отмечают, что уничтожение этих типов самолетов значительно облегчит украинским военным удары по стратегическим объектам на территории РФ.
В материале издания отмечается, что с помощью самолетов дальной геолокационной разведки A-50У преступная армия РФ отслеживает активность украинской авиации и оперативно обнаруживает выпущенные Украиной ракеты и дроны.
В частности, в конце прошлого года атаками БПЛА и ракет украинским военным удалось вывести из строя несколько ключевых наземных радаров на территории оккупированного Крыма.
После этого преступная армия РФ опрокинула в район Крыма несколько A-50У, чтобы закрыть небо.
В январе этого года ВСУ поймали в засаду один такой A-50 и самолет-командный пункт Ил-22.
После январской потери одного А-50 россияне приложили определенные усилия, чтобы защитить остальные такие самолеты, держа их подальше от фронта и поближе к своим границам. Но оказалось, что расстояние было недостаточным.
Отмечается, что сейчас, вероятно, в России осталось не более 7 самолетов A-50У и еще несколько находящихся на хранении.
Авторы материала подчеркивают, что для охвата всей линии фронта преступной армии РФ необходимо одновременно иметь не менее 9 таких самолетов.
В частности, три должны находиться в воздухе, три на смене и еще три в то же время должны проходить техническое обслуживание.
Издание отмечает, что в любом случае образуется пробел в российской радиоразведке, из-за которой Украина может наносить удары ракетами и беспилотниками.
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