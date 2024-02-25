По оценкам европейских аналитиков в комментариях изданию Bild Россия сможет продолжать преступную войну против Украины до 2027-2028 годов.

Что говорят аналитики о способности России продолжать войну против Украины

А Украина сможет продержаться до этого времени, только если мы сможем восполнить ее материальные потери и запасы амуниции. Это война на истощение. До тех пор, пока одна из сторон не найдет способ бороться с мощными линиями обороны и беспилотниками, отмечает военный аналитик Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель. Поделиться

В то же время посол Украины в Германии Алексей Макеев отметил в комментарии журналистам, что Киев рассчитывает на мощную поддержку со стороны западных партнеров.

Нам нужны три вещи: больше боеприпасов, больше современного оружия и больше лидерства! ... Современное немецкое оружие доказало высокую эффективность и помогает спасать жизнь украинским военным и мирным жителям. Это, в частности, зенитные комплексы, танки и дальнобойное оружие, – подчеркнул Макеев. Поделиться

По мнению украинского дипломата, именно Германия должна возглавить усилия по оказанию необходимой помощи Украине.

Макеев уверен, что это стало бы сильным примером для других стран ЕС, которые должны понять, что в их интересах помочь Украине выиграть эту войну.

В их собственных интересах помогать Украине выиграть эту войну так долго, как это необходимо, и всеми средствами, - отметил посол. Поделиться

Как армия РФ теряет военные возможности в войне против Украины

В материале издания Forbes отмечается, что недавнее уничтожение украинскими военными стратегического самолета разведчика оккупационной армии РФ A-50У оставило частично "слепой" российскую ПВО и авиацию.

Авторы материала отмечают, что уничтожение этих типов самолетов значительно облегчит украинским военным удары по стратегическим объектам на территории РФ.

Мы точно не знаем, как украинские силы сбили один из восьми самолетов радиолокационного предупреждения А-50У российских ВВС в пятницу. Но мы знаем почему. Россиянам закрывают глаза и не разрешают контролировать украинское воздушное пространство, - подчеркивают авторы публикации. Поделиться

В материале издания отмечается, что с помощью самолетов дальной геолокационной разведки A-50У преступная армия РФ отслеживает активность украинской авиации и оперативно обнаруживает выпущенные Украиной ракеты и дроны.

В частности, в конце прошлого года атаками БПЛА и ракет украинским военным удалось вывести из строя несколько ключевых наземных радаров на территории оккупированного Крыма.

После этого преступная армия РФ опрокинула в район Крыма несколько A-50У, чтобы закрыть небо.

В январе этого года ВСУ поймали в засаду один такой A-50 и самолет-командный пункт Ил-22.

После январской потери одного А-50 россияне приложили определенные усилия, чтобы защитить остальные такие самолеты, держа их подальше от фронта и поближе к своим границам. Но оказалось, что расстояние было недостаточным.

Отмечается, что сейчас, вероятно, в России осталось не более 7 самолетов A-50У и еще несколько находящихся на хранении.

Авторы материала подчеркивают, что для охвата всей линии фронта преступной армии РФ необходимо одновременно иметь не менее 9 таких самолетов.

В частности, три должны находиться в воздухе, три на смене и еще три в то же время должны проходить техническое обслуживание.

То есть, сбив два А-50, а также повредив один при ударе беспилотника в Беларуси в прошлом году, украинцы фактически уничтожили всю орбиту А-50 и заставили Кремль решать, в каком регионе фронт больше не будут охватывать бортовые радары, - отмечается в материале издания. Поделиться

Издание отмечает, что в любом случае образуется пробел в российской радиоразведке, из-за которой Украина может наносить удары ракетами и беспилотниками.