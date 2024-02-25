За оцінками європейських аналітиків у коментарях виданню Bild, Росія зможе продовжувати злочинну війну проти України до 2027-2028 років.

Що кажуть аналітики стосовно здатності Росії продовжувати війну проти України

А Україна зможе протриматися до цього часу тільки, якщо ми зможемо заповнити її матеріальні втрати і запаси амуніції. Це війна на виснаження. Доти, доки одна зі сторін не знайде спосіб боротися з потужними лініями оборони і безпілотниками, - зазначає військовий аналітик Європейської ради з міжнародних відносин Густав Грессель. Поширити

У той же час посол України в Німеччині Олексій Макєєв зазначив у коментарі журналістам видання, що Київ розраховує на потужну підтримку з боку західних партнерів.

Нам потрібні три речі: більше боєприпасів, більше сучасної зброї і більше лідерства! ... Сучасна німецька зброя довела високу ефективність і допомагає рятувати життя українським військовим і мирним жителям. Це, зокрема, зенітні комплекси, танки і далекобійна зброя, - підкреслив Макєєв. Поширити

На переконання українського дипломата, саме Німеччина має очолити зусилля із надання необхідної допомоги Україні.

Макєєв впевнений, що це стало би потужним прикладом для інших країн ЄС, які мають зрозуміти, що в їхніх інтересах допомогти Україні виграти цю війну.

В їхніх власних інтересах допомагати Україні виграти цю війну так довго, як це необхідно, і всіма доступними засобами, - зазначив посол. Поширити

Як армія РФ втрачає військові спроможності у війні проти України

У матеріалі видання Forbes зазначається, що нещодавнє знищення українськими військовими стратегічного літака розвідника окупаційної армії РФ A-50У залишило частково “сліпою” російську ППО та авіацію.

Автори матеріалу зазначають, що знищенння цих типів літаків значно полегшить українським військовим здійснення ударів по стратегічних об’єктах на території РФ.

Ми точно не знаємо, як українські сили збили один із восьми літаків радіолокаційного попередження А-50У російських ВПС у п’ятницю. Але ми знаємо чому. Росіянам закривають очі та не дозволяють контролювати український повітряний простір, - підкреслюють автори публікації. Поширити

У матеріалі видання зазначається, що за допомогою літаків дальної геолокаційної розвідки A-50У злочинна армія РФ відслідковує активність української авіації та оперативно виявляє випущені Україною ракети та дрони.

Зокрема, наприкінці минулого року атаками БпЛА та ракет українським військовим вдалось вивести з ладу кілька ключових наземних радарів на території окупованого Криму.

Після цього злочинна армія РФ перекинула в район Криму кілька A-50У, аби закрити небо.

У січні цього року, ЗСУ спіймали в засідку один такий A-50 і літак-командний пункт Іл-22.

Після січневої втрати одного А-50 росіяни доклали певних зусиль, щоб захистити решту таких літаків, тримаючи їх подалі від фронту і поближче до своїх кордонів. Але виявилося, що відстань була недостатньою.

Зазначається, що наразі, ймовірно, в Росії залишилось не більше 7 літаків A-50У та ще кілька, які наразі перебувають на зберіганні.

Автори матеріалу підкреслюють, що для охоплення усієї лінії фронту злочинній армії РФ необхідно одночасно мати не менше 9 таких літаків.

Зокрема, три мають перебувати у повітрі, три на підміні і ще три у той же час повинні проходити технічне обслуговування.

Тобто, збивши два А-50, а також пошкодивши один під час удару безпілотника в Білорусі минулого року, українці фактично знищили всю орбіту А-50 і змусили Кремль вирішувати, в якому регіоні фронт більше не охоплюватимуть бортові радари, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

Видання зазначає, що у будь-якому випадку утворюється прогалина в російській радіорозвідці, через яку Україна може завдавати ударів ракетами та безпілотниками.