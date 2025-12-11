Сколько еще будет существовать Вселенная — ученые выдвинули новую гипотезу

После "смерти" звезды она превращается в белого карлика, нейтронную звезду или черную дыру, но и они не могут существовать вечно. Сколько еще будет существовать Вселенная – один из самых сложных вопросов, на которые пытаются ответить ученые. Новое теоретическое исследование, кажется, проливает немного света в эту тьму.
Главные тезисы
- Новая гипотеза ученых предполагает, что нейтронные звезды и белые карлики не вечны и могут взорваться из-за деформации пространства-времени.
- Максимальный срок жизни нейтронных звезд составляет 10^{68} лет, а белых карликов - до 10^{78} лет, что может изменить представление о судьбе космических объектов.
- Исследование ученых Радбодского университета Неймегена показывает, что даже самые стабильные космические гиганты имеют свой предел существования.
Ученые рассчитали время гибели Вселенной
Ученые Радбодского университета Неймегена (Нидерланды) Гейно Фальке, Михаэль Вондрак и Вальтер ван Суйлеком попытались ответить на этот вопрос, совмещая теории о гравитации общей относительности и поведении квантовых полей на сверхдлинных временных масштабах.
Исследование предполагает, что не только черные дыры, но и другие сверхплотные тела, например нейтронные звезды и белые карлики — не вечны. По расчетам исследователей, эти космические тела могут медленно испаряться из-за эффекта искажения пространства-времени и в конце концов взорваться.
Максимальный срок жизни нейтронных звезд исследователи высчитали как 10^{68} лет — число с 68 нулями, в миллиарды раз дольше текущего возраста Вселенной (13,8 миллиарда лет). Белые карлики продержатся еще дольше — до 10 78 лет, а сверхмассивные черные дыры — 10 96 лет. Но конец будет драматичным: когда объект станет нестабильным, он разразится.
