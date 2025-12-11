Сколько еще будет существовать Вселенная — ученые выдвинули новую гипотезу
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Сколько еще будет существовать Вселенная — ученые выдвинули новую гипотезу

Вселенная
Читати українською
Источник:  earth.com

После "смерти" звезды она превращается в белого карлика, нейтронную звезду или черную дыру, но и они не могут существовать вечно. Сколько еще будет существовать Вселенная – один из самых сложных вопросов, на которые пытаются ответить ученые. Новое теоретическое исследование, кажется, проливает немного света в эту тьму.

Главные тезисы

  • Новая гипотеза ученых предполагает, что нейтронные звезды и белые карлики не вечны и могут взорваться из-за деформации пространства-времени.
  • Максимальный срок жизни нейтронных звезд составляет 10^{68} лет, а белых карликов - до 10^{78} лет, что может изменить представление о судьбе космических объектов.
  • Исследование ученых Радбодского университета Неймегена показывает, что даже самые стабильные космические гиганты имеют свой предел существования.

Ученые рассчитали время гибели Вселенной

Ученые Радбодского университета Неймегена (Нидерланды) Гейно Фальке, Михаэль Вондрак и Вальтер ван Суйлеком попытались ответить на этот вопрос, совмещая теории о гравитации общей относительности и поведении квантовых полей на сверхдлинных временных масштабах.

Исследование предполагает, что не только черные дыры, но и другие сверхплотные тела, например нейтронные звезды и белые карлики — не вечны. По расчетам исследователей, эти космические тела могут медленно испаряться из-за эффекта искажения пространства-времени и в конце концов взорваться.

Максимальный срок жизни нейтронных звезд исследователи высчитали как 10^{68} лет — число с 68 нулями, в миллиарды раз дольше текущего возраста Вселенной (13,8 миллиарда лет). Белые карлики продержатся еще дольше — до 10 78 лет, а сверхмассивные черные дыры — 10 96 лет. Но конец будет драматичным: когда объект станет нестабильным, он разразится.

Эти открытия могут изменить представление о судьбе наиболее стабильных космических объектов. Будущие наблюдения, например телескопами типа James Webb, помогут проверить теорию. Пока это только теория, но она напоминает: даже самые крепкие космические гиганты не вечны.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые признали свою ошибку в вопросе расширения Вселенной
Что происходит со Вселенной
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Путь катастрофического коллапса. Ученые выдвинули новую теорию по поводу конца Вселенной
Вселенная
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые доказали решающую роль космической пыли для зарождения жизни во Вселенной
космос

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?