Скільки ще існуватиме Всесвіт — науковці висунули нову гіпотезу

Після "смерті" зорі вона перетворюється на білого карлика, нейтронну зорю чи чорну діру, але і вони не можуть існувати вічно. Скільки ще існуватиме Всесвіт - одне з найскладніших питань, на які намагаються відповісти вчені. Нове теоретичне дослідження, здається, проливає трохи світла у цю пітьму.

Науковці розрахували час загибелі Всесвіту

Вчені Радбодського університет Неймеґена (Нідерланди) Гейно Фальке, Міхаель Вондрак та Вальтер ван Суйлеком спробували відповісти на це питання, поєднуючи теорії про гравітацію загальної відносності та поведінку квантових полів на наддовгих часових масштабах.

Дослідження припускає, що не лише чорні діри, а й інші надщільні тіла, наприклад, нейтронні зорі та білі карлики — не вічні. За розрахунками дослідників, ці космічні тіла можуть повільно випаровуватися через ефект викривлення простору-часу і зрештою вибухнути.

Максимальний строк життя нейтронних зорь дослідники вирахували як 10^{68} років — число з 68 нулями, у мільярди разів довше за поточний вік Всесвіту (13,8 мільярда років). Білі карлики протримаються ще довше — до 10^{78} років, а надмасивні чорні діри — аж 10^{96} років. Але кінець буде драматичним: коли об'єкт стане нестабільним, він вибухне.