Сколько мужчин готовы к отношениям с киберженщинами — результаты опроса

Найти любовь в современном мире не так уж просто, поэтому для большого количества людей отношения с виртуальной личностью на базе искусственного интеллекта кажутся неплохой альтернативой. Результаты нового опроса указывают, что 8 из 10 мужчин готовы на отношения с киберподругой вместо реальной женщины.
Главные тезисы
- Искусственный интеллект может отчасти заменить реальные отношения в будущем.
- Платформа EVA AI исследовала готовность мужчин к виртуальным отношениям с киберженщинами.
Сможет ли ИИ заменить реальных людей в отношениях
По мнению футуролога Яна Пирсона, в течение следующих нескольких десятилетий секс с работами (т.е. с секс-куклами — ред.) не будет уступать сексу с людьми.
Однако пока люди готовы к платоническим отношениям с виртуальными личностями.
В новом опросе приняло участие 2000 мужчин. Его результаты указывают на то, что 8 из 10 убеждены, что кибердевушка действительно может полностью заменить общество настоящей женщины.
Более того, некоторые респонденты даже склоняются к тому, что она имеет все шансы стать официальной женой, если закон это в конце концов позволит.
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