Сколько мужчин готовы к отношениям с киберженщинами — результаты опроса
Категория
Технологии
Дата публикации

Сколько мужчин готовы к отношениям с киберженщинами — результаты опроса

ИИ
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Источник:  The Mirror

Найти любовь в современном мире не так уж просто, поэтому для большого количества людей отношения с виртуальной личностью на базе искусственного интеллекта кажутся неплохой альтернативой. Результаты нового опроса указывают, что 8 из 10 мужчин готовы на отношения с киберподругой вместо реальной женщины.

Главные тезисы

  • Искусственный интеллект может отчасти заменить реальные отношения в будущем.
  • Платформа EVA AI исследовала готовность мужчин к виртуальным отношениям с киберженщинами.

Сможет ли ИИ заменить реальных людей в отношениях

По мнению футуролога Яна Пирсона, в течение следующих нескольких десятилетий секс с работами (т.е. с секс-куклами — ред.) не будет уступать сексу с людьми.

Однако пока люди готовы к платоническим отношениям с виртуальными личностями.

Платформа EVA AI, предлагающая знакомства и виртуальные отношения с кибер-личностями на базе искусственного интеллекта, решила исследовать, готовы ли мужчины воспринять подобный вид отношений.

В новом опросе приняло участие 2000 мужчин. Его результаты указывают на то, что 8 из 10 убеждены, что кибердевушка действительно может полностью заменить общество настоящей женщины.

Более того, некоторые респонденты даже склоняются к тому, что она имеет все шансы стать официальной женой, если закон это в конце концов позволит.

Фото: unsplash.com

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