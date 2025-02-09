Сколько мужчин готовы к отношениям с киберженщинами — результаты опроса

Найти любовь в современном мире не так уж просто, поэтому для большого количества людей отношения с виртуальной личностью на базе искусственного интеллекта кажутся неплохой альтернативой. Результаты нового опроса указывают, что 8 из 10 мужчин готовы на отношения с киберподругой вместо реальной женщины.

Сможет ли ИИ заменить реальных людей в отношениях

По мнению футуролога Яна Пирсона, в течение следующих нескольких десятилетий секс с работами (т.е. с секс-куклами — ред.) не будет уступать сексу с людьми.

Однако пока люди готовы к платоническим отношениям с виртуальными личностями.

Платформа EVA AI, предлагающая знакомства и виртуальные отношения с кибер-личностями на базе искусственного интеллекта, решила исследовать, готовы ли мужчины воспринять подобный вид отношений. Поделиться

В новом опросе приняло участие 2000 мужчин. Его результаты указывают на то, что 8 из 10 убеждены, что кибердевушка действительно может полностью заменить общество настоящей женщины.

Более того, некоторые респонденты даже склоняются к тому, что она имеет все шансы стать официальной женой, если закон это в конце концов позволит.