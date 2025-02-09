Скільки чоловіків готові до стосунків з кібержінками — результати опитування

Знайти кохання у сучасному світі не так вже й просто, тому для чималої кількості людей стосунки з віртуальною особистістю на базі штучного інтелекту видаються непоганою альтернативою. Результати нового опитування вказують на те, що 8 із 10 чоловіків готові на стосунки з кібер-подругою замість реальної жінки.
Головні тези:
- Штучний інтелект може частково замінити реальні стосунки в майбутньому.
- Платформа EVA AI дослідила готовність чоловіків до віртуальних стосунків із кібержінками.
Чи зможе ШІ замінити реальних людей у стосунках
На переконання футуролога Яна Пірсона, протягом наступних кількох десятиліть секс з роботами (тобто із секс-ляльками — ред.) не буде поступатися сексу з людьми.
Однак станом на сьогодні люди готові до платонічних стосунків з віртуальнии особистостями.
В новому опитування взяли участь 2000 чоловіків. Його результати вказують на те, що 8 із 10 переконані, що кібердівчина дійсно може повністю замінити товариство справжньої жінки.
Ба більше, деякі респонденти навіть схиляються до того, що вона має всі шанси стати офіційною дружиною, якщо закон це врешті-решт дозволить.
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