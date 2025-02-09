Скільки чоловіків готові до стосунків з кібержінками — результати опитування

Знайти кохання у сучасному світі не так вже й просто, тому для чималої кількості людей стосунки з віртуальною особистістю на базі штучного інтелекту видаються непоганою альтернативою. Результати нового опитування вказують на те, що 8 із 10 чоловіків готові на стосунки з кібер-подругою замість реальної жінки.

Чи зможе ШІ замінити реальних людей у стосунках

На переконання футуролога Яна Пірсона, протягом наступних кількох десятиліть секс з роботами (тобто із секс-ляльками — ред.) не буде поступатися сексу з людьми.

Однак станом на сьогодні люди готові до платонічних стосунків з віртуальнии особистостями.

Платформа EVA AI, яка пропонує знайомства та віртуальні стосунки з кібер-особистостями на базі штучного інтелекту, вирішила дослідити, чи готові чоловіки сприйняти подібний вид стосунків. Поширити

В новому опитування взяли участь 2000 чоловіків. Його результати вказують на те, що 8 із 10 переконані, що кібердівчина дійсно може повністю замінити товариство справжньої жінки.

Ба більше, деякі респонденти навіть схиляються до того, що вона має всі шанси стати офіційною дружиною, якщо закон це врешті-решт дозволить.