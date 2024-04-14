Сколько российских субмарин представляют опасность для Украины — ответ ВМС ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Сколько российских субмарин представляют опасность для Украины — ответ ВМС ВСУ

Субмарина
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Для Украины наибольшую опасность представляют три вражеские подлодки в Черном море.

Субмарины Черноморского флота РФ сейчас больше всего угрожают Украине

Спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал о текущей ситуации с российским флотом в Черном море и возможных угрозах от него.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, сколько сейчас российских кораблей стоят в Черном море и, вероятно, готовятся к каким-то задачам, и сколько ракет есть на их бортах.

В общей сложности они имеют примерно 10 носителей. Это количество может варьироваться в зависимости от боеготовности. Конечно, можно говорить, что около 40 единиц еще есть таких, которые могут представлять опасность. Но те, которые непосредственно могут применять вооружение теоретически по территории Украины, — это носители крылатых ракет. Среди них три субмарина, по четыре ракеты на борту. Это у нас проект "Варшавянка", 636-й.

Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Плетенчук

Спикер ВМС ВСУ

По его словам, сейчас только они, среди носителей ракет, пытаются выходить из Новороссийска.

И, кстати, последнее подтвержденное применение именно для нанесения удара было как раз с подлодки. Когда были нанесены удары по Запорожью несколько дней назад. А так в общей сложности более чем за полгода только два были подтверждены применение носителей крылатых ракет.

Чем опасен для Украины Тихоокеанский флот России

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Кремль отправляет на войну, в частности, личный состав Тихоокеанского флота.

Плетенчук отметил, что опрокидывание Тихоокеанского флота России для войны против Украины не будет сюрпризом для Киева, и такое решение Кремля может сыграть против России.

По его словам, если россияне перебросят Тихоокеанский флот, то оголят часть своей границы.

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