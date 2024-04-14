Сколько российских субмарин представляют опасность для Украины — ответ ВМС ВСУ

Для Украины наибольшую опасность представляют три вражеские подлодки в Черном море.
Субмарины Черноморского флота РФ сейчас больше всего угрожают Украине
Спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал о текущей ситуации с российским флотом в Черном море и возможных угрозах от него.
Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, сколько сейчас российских кораблей стоят в Черном море и, вероятно, готовятся к каким-то задачам, и сколько ракет есть на их бортах.
По его словам, сейчас только они, среди носителей ракет, пытаются выходить из Новороссийска.
Чем опасен для Украины Тихоокеанский флот России
Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Кремль отправляет на войну, в частности, личный состав Тихоокеанского флота.
Плетенчук отметил, что опрокидывание Тихоокеанского флота России для войны против Украины не будет сюрпризом для Киева, и такое решение Кремля может сыграть против России.
По его словам, если россияне перебросят Тихоокеанский флот, то оголят часть своей границы.
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