Сколько российских субмарин представляют опасность для Украины — ответ ВМС ВСУ

Субмарины Черноморского флота РФ сейчас больше всего угрожают Украине

Спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал о текущей ситуации с российским флотом в Черном море и возможных угрозах от него.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, сколько сейчас российских кораблей стоят в Черном море и, вероятно, готовятся к каким-то задачам, и сколько ракет есть на их бортах.

В общей сложности они имеют примерно 10 носителей. Это количество может варьироваться в зависимости от боеготовности. Конечно, можно говорить, что около 40 единиц еще есть таких, которые могут представлять опасность. Но те, которые непосредственно могут применять вооружение теоретически по территории Украины, — это носители крылатых ракет. Среди них три субмарина, по четыре ракеты на борту. Это у нас проект "Варшавянка", 636-й. Дмитрий Плетенчук Спикер ВМС ВСУ

По его словам, сейчас только они, среди носителей ракет, пытаются выходить из Новороссийска.

И, кстати, последнее подтвержденное применение именно для нанесения удара было как раз с подлодки. Когда были нанесены удары по Запорожью несколько дней назад. А так в общей сложности более чем за полгода только два были подтверждены применение носителей крылатых ракет. Поделиться

Чем опасен для Украины Тихоокеанский флот России

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Кремль отправляет на войну, в частности, личный состав Тихоокеанского флота.

Плетенчук отметил, что опрокидывание Тихоокеанского флота России для войны против Украины не будет сюрпризом для Киева, и такое решение Кремля может сыграть против России.

По его словам, если россияне перебросят Тихоокеанский флот, то оголят часть своей границы.