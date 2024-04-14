Скільки російських субмарин несуть небезпеку для України — відповідь ВМС ЗСУ

Для України найбільшу небезпеку становлять три ворожі підводні човни у Чорному морі.
Субмарини Чорноморського флоту РФ наразі найбільш загрозливі для України
Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук розповів про поточну ситуацію з російським флотом у Чорному морі та можливі загрози від нього.
Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, скільки зараз російських кораблів стоять у Чорному морі і, ймовірно, готуються до якихось завдань, та скільки ракет є на їх бортах.
За його словами, зараз лише вони, серед носіїв ракет, намагаються виходити з Новоросійська.
Чим небезпечний для України Тихоокеанський флот Росії
Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що Кремль відправляє на війну, зокрема, особовий склад Тихоокеанського флоту.
Плетенчук зауважив, що перекидання Тихоокеанського флоту Росії для війни проти України не буде сюрпризом для Києва, і таке рішення Кремля може зіграти проти Росії.
За його словами, якщо росіяни перекинуть Тихоокеанський флот, то оголять частину свого кордону.
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