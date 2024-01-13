Сколько танков в месяц производит Россия — ответ генерал-майора СБУ

Российский военно-промышленный комплекс может производить около 20 новых танков и модернизировать до 100 в месяц. Однако качество этой техники оставляет желать лучшего.
Сколько танков в месяц производит Россия
Генерал-майор запаса СБУ, бывший заместитель председателя СБУ, директор Агентства реформирования сектора безопасности Виктор Ягун напомнил, что к активной фазе войны против Украины РФ подошла с немалыми запасами танков — около 13 тысяч на вооружении и в запасах.
По его словам, сначала оккупационные войска РФ применяли танки Т-72, затем Т-64, а также Т-55, произведенные в середине прошлого столетия.
Производство оружия в РФ
Forbes пишет, что в России серьезно сократилось производство танков. К такому выводу журналисты пришли после анализа пропагандистского видео российского танкового завода "Уралвагонзавод".
Недавно также стало известно, что Северный флот ВМФ РФ получил новый фрегат проекта 22 350 "Адмирал Головко". Он способен нести ракеты "Калибр", "Оникс" и "Циркон".
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