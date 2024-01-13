Сколько танков в месяц производит Россия — ответ генерал-майора СБУ

Российский военно-промышленный комплекс может производить около 20 новых танков и модернизировать до 100 в месяц. Однако качество этой техники оставляет желать лучшего.

Сколько танков в месяц производит Россия

Генерал-майор запаса СБУ, бывший заместитель председателя СБУ, директор Агентства реформирования сектора безопасности Виктор Ягун напомнил, что к активной фазе войны против Украины РФ подошла с немалыми запасами танков — около 13 тысяч на вооружении и в запасах.

Уничтожая в первые месяцы более или менее подготовленную технику, Украина столкнулась с тем, что качество перешло в количество — Россия была вынуждена перейти к модернизации и снятию с запасов танков, которые находились на площадках где-то в Сибири, мы видим регресс возможностей, — добавил он. Поделиться

По его словам, сначала оккупационные войска РФ применяли танки Т-72, затем Т-64, а также Т-55, произведенные в середине прошлого столетия.

Потому ситуация действительно сложна для России, и они пытаются производить новые танки, но их не больше 20 в месяц. Цифра 200 в год, она немного неверна. То есть, они могут выдавать в месяц до 20 новых танков и до 100 модернизированных, — объяснил Ягун, отметив, что качество этой техники оставляет желать лучшего. Поделиться

Производство оружия в РФ

Forbes пишет, что в России серьезно сократилось производство танков. К такому выводу журналисты пришли после анализа пропагандистского видео российского танкового завода "Уралвагонзавод".

Недавно также стало известно, что Северный флот ВМФ РФ получил новый фрегат проекта 22 350 "Адмирал Головко". Он способен нести ракеты "Калибр", "Оникс" и "Циркон".