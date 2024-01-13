Скільки танків на місяць виробляє Росія — відповідь генерал-майора СБУ

Російський військово-промисловий комплекс може виробляти біля 20 нових танків та модернізувати до 100 на місяць. Проте якість цієї техніки залишає бажати кращого.
Скільки танків на місяць виробляє Росія
Генерал-майор запасу СБУ, колишній заступник голови СБУ, директор Агентства реформування сектору безпеки Віктор Ягун нагадав, що до активної фази війни проти України РФ підійшла з чималими запасами танків — близько 13 тисяч одиниць на озброєнні та в запасах.
За його словами, спершу окупаційні війська РФ застосовували танки Т-72, потім Т-64, а також Т-55, вироблені в середині минулого століття.
Виробництво зброї в РФ
Forbes пише, що в Росії серйозно скоротилося виробництво танків. Такого висновку журналісти видання дійшли після аналізу пропагандистського відео російського танкового заводу "Уралвагонзавод".
Нещодавно також стало відомо, що Північний флот ВМФ РФ отримав новий фрегат проекту 22350 "Адмірал Головко". Він здатен нести ракети "Калібр", "Онікс" та "Циркон".
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-