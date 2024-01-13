Скільки танків на місяць виробляє Росія — відповідь генерал-майора СБУ
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Скільки танків на місяць виробляє Росія — відповідь генерал-майора СБУ

танк
Джерело:  FREEДОМ

Російський військово-промисловий комплекс може виробляти біля 20 нових танків та модернізувати до 100 на місяць. Проте якість цієї техніки залишає бажати кращого.

Скільки танків на місяць виробляє Росія

Генерал-майор запасу СБУ, колишній заступник голови СБУ, директор Агентства реформування сектору безпеки Віктор Ягун нагадав, що до активної фази війни проти України РФ підійшла з чималими запасами танків — близько 13 тисяч одиниць на озброєнні та в запасах.

Знищуючи в перші місяці більш-менш підготовлену техніку, Україна зіштовхнулася з тим, що якість перейшла в кількість — Росія була вимушена перейти до модернізації та зняття із запасів танків, які перебували на майданчиках десь у Сибіру, ми бачимо регрес можливостей, — додав він.

За його словами, спершу окупаційні війська РФ застосовували танки Т-72, потім Т-64, а також Т-55, вироблені в середині минулого століття.

Тому ситуація дійсно складна для Росії, і вони намагаються виробляти нові танки, але їх не більше 20 на місяць. Цифра 200 на рік, вона трохи неправильна. Тобто вони можуть видавати на місяць до 20 нових танків і до 100 модернізованих, — пояснив Ягун, зазначивши, що якість цієї техніки залишає бажати кращого.

Виробництво зброї в РФ

Forbes пише, що в Росії серйозно скоротилося виробництво танків. Такого висновку журналісти видання дійшли після аналізу пропагандистського відео російського танкового заводу "Уралвагонзавод".

Нещодавно також стало відомо, що Північний флот ВМФ РФ отримав новий фрегат проекту 22350 "Адмірал Головко". Він здатен нести ракети "Калібр", "Онікс" та "Циркон".

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