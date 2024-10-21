По прогнозу кандидата географических наук, метеоролога Игоря Кибальчича, в ближайшее время в Украине будет сохраняться сухая и теплая погода.

Какая будет погода в Украине до конца недели

Кибальчич отметил, что в ближайшие недели на погоду в Украине будет влиять антициклон. В частности, ожидается высокое атмосферное давление и отсутствие осадков.

Ночью температура опускается ниже нуля, однако днем за счет незначительной облачности воздух будет прогреваться до 10-17 градусов.

Кроме того, во многих регионах страны могут наблюдаться туманы, являющиеся типичным явлением погоды для этого времени года.

Осень

В понедельник, 21 октября , в Украине будет идти малооблачная погода без осадков. Небольшие дожди ожидаются на крайнем востоке.

Ветер в западной части южный, на остальной территории северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет +1…+6 °С, в западных и местных северных областях 0…-4 °С; днем +10...+15°С.

Во вторник, 22 октября, в Украине будет сохраняться сухая погода. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит +1…+6 °С, в западных и местных северных областях около 0 °С; днем +12...+17 °С.

В среду, 23 октября , на большинстве территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков.

Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +2…+7°С, днем +13…+18°С.

В четверг, 24 октября, небольшие дожди местами ожидаются только в Карпатах и Прикарпатье. На остальной территории Украины будет оставаться сухо.

Ветер северо-западного направления, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять +3…+8 °С, днем +11…+16 °С, на крайнем юге местами до +18 °С.

В пятницу, 25 октября , ожидается переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит +1...+6°С, днем +11...+16°С.

В субботу, 26 октября , будет сохраняться сухая погода. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит +1...+6°С, днем +11...+16°С.

В воскресенье, 27 октября , лишь днем и вечером на крайнем мероприятии местами пройдут небольшие дожди. Ветер южного/юго-восточного направления, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью будет +1...+6 °С, в дневные часы +11...+16 °С.

Что известно об установлении аномально теплой погоды в Украине

По информации ведущих синоптиков со всего мира, в октябре и ноябре в Украине и странах ЕС будет оставаться аномально теплая погода.

Климатологи объясняют, что сохранение аномально высоких температур влияют на парниковые газы и особенности общей циркуляции атмосферы, которые будут характерны для этого периода.