Скільки в Україні протримається неочікуване потепління ― відповідь синоптиків
Категорія
Україна
Дата публікації

Скільки в Україні протримається неочікуване потепління ― відповідь синоптиків

Осінь в Україні
Джерело:  Метеопрог

За прогнозом кандидата географічних наук, метеоролога Ігоря Кібальчича, найближчим часом в Україні зберігатиметься суха і тепла погода. 

Головні тези:

  • В Україні очікується неочікуване потепління та суха погода на найближчий тиждень.
  • Синоптики передбачають вплив антициклону, високий атмосферний тиск та відсутність опадів.
  • Протягом тижня температура опускатиметься нижче нуля вночі, а вдень прогріватиметься до 10-17 градусів.
  • Можливість туманів у різних регіонах країни є типовою для цієї пори року.
  • Дані синоптиків свідчать про аномально теплу погоду в Україні протягом жовтня та листопада, зумовлену парниковими газами та циркуляцією атмосфери.

Якою буде погода в Україні до кінця тижня

Кібальчич зазначив, що протягом найближчого тижня на погоду в Україні впливатиме антициклон. Зокрема, очікується високий атмосферний тиск та відсутність опадів.

Вночі температура опускатиметься нижче нуля, однак вдень за рахунок незначної хмарності повітря прогріватиметься до 10-17 градусів.

Крім того, у багатьох регіонах країни можуть спостерігатися тумани, які є типовим явищем погоди для цієї пори року.

Синоптики обіцяють сухий і теплий тиждень в Україні
Осінь

У понеділок, 21 жовтня, в Україні пануватиме малохмарна погода без опадів. Невеликі дощі очікуються лише на крайньому сході.

Вітер у західній частині південний, на решті території північний, 5 — 10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °С, у західних та місцями північних областях 0…-4 °С; вдень +10...+15 °С.

У вівторок, 22 жовтня, в Україні зберігатиметься суха погода. Вночі та вранці місцями спостерігатимуться тумани. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °С, у західних та місцями північних областях близько 0 °С; вдень +12...+17 °С.

У середу, 23 жовтня, на більшості території України очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вночі та вранці місцями тумани. Вітер переважно західний, 5 — 10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +2…+7 °С, вдень +13…+18 °С.

У четвер, 24 жовтня, невеликі дощі місцями очікуються лише у Карпатах та на Прикарпатті. На решті території України залишатиметься сухо.

Вітер північно-західного напрямку, 5 — 10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, вдень +11…+16 °С, на крайньому півдні місцями до +18 °С.

У п’ятницю, 25 жовтня, очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +1...+6 °С, вдень +11...+16 °С.

У суботу, 26 жовтня, зберігатиметься суха погода. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +1...+6 °С, вдень +11...+16 °С.

У неділю, 27 жовтня, лише вдень та ввечері на крайньому заході місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер південного / південно-східного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1...+6 °С, в денні години +11...+16 °С.

Що відомо про встановлення аномально теплої погоди в Україні

За інформацією провідних синоптиків з усього світу, протягом жовтня та листопада в Україні та країнах ЄС залишатиметься аномально тепла погода.

Кліматологи пояснюють, що збереження аномально високих температур впливають парникові гази і особливості загальної циркуляції атмосфери, які будуть характерними для цього періоду.

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