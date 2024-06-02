Сколько военнообязанных уже обновили учетные данные — ответ Минобороны
Категория
Украина
Дата публикации

Сколько военнообязанных уже обновили учетные данные — ответ Минобороны

Резерв+
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Процесс обновления учетных данных продолжается и в Украине, и за пределами государства.

Внесение данных в резерв военнообязанных: что известно

Украинские мужчины продолжают обновлять свои учетные данные. По состоянию на 2 июня это сделали уже 1,5 млн человек, рассказал на брифинге спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

По его словам, люди приходят и в территориальные центры комплектования, и в Центры предоставления административных услуг. Но безусловным лидером по количеству обновлений является мобильное приложение "Резерв+".

С 18 июня в нем появится QR-код, и электронный кабинет станет полноценным аналогом бумажного военно-учетного документа.

Дмитрий Лазуткин

Дмитрий Лазуткин

Спикер Минобороны

Украинцы, находящиеся за границей, тоже обновляют учетные данные, но статистика там значительно меньше.

По словам спикера Минобороны, с 18 мая и по сегодняшний день через "Резерв+" свои данные обновили более 14 тыс украинцев, находящихся в 124 странах.

Больше всего зарегистрированных — из Польши, Германии, Канады, Чехии, США, Великобритании, Испании, Литвы, Нидерландов и Словакии.

Кто может проверять военный билет

В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, во время которых мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны носить при себе военно-учетные документы. Это может быть военный билет или удостоверение военнообязанного.

По данным Минобороны, четкий формат не определен, то есть это могут быть бумажные документы или их электронный вариант. Кроме военно-учетных документов, военнообязанные должны предъявлять документ, удостоверяющий личность, например паспорт.

Требовать предъявить документ вправе:

  • представители ТЦК и СП;

  • полицейские;

  • представители Государственной пограничной службы Украины (в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины).

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