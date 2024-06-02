Сколько военнообязанных уже обновили учетные данные — ответ Минобороны

Процесс обновления учетных данных продолжается и в Украине, и за пределами государства.
Внесение данных в резерв военнообязанных: что известно
Украинские мужчины продолжают обновлять свои учетные данные. По состоянию на 2 июня это сделали уже 1,5 млн человек, рассказал на брифинге спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.
По его словам, люди приходят и в территориальные центры комплектования, и в Центры предоставления административных услуг. Но безусловным лидером по количеству обновлений является мобильное приложение "Резерв+".
Украинцы, находящиеся за границей, тоже обновляют учетные данные, но статистика там значительно меньше.
По словам спикера Минобороны, с 18 мая и по сегодняшний день через "Резерв+" свои данные обновили более 14 тыс украинцев, находящихся в 124 странах.
Больше всего зарегистрированных — из Польши, Германии, Канады, Чехии, США, Великобритании, Испании, Литвы, Нидерландов и Словакии.
Кто может проверять военный билет
В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, во время которых мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны носить при себе военно-учетные документы. Это может быть военный билет или удостоверение военнообязанного.
По данным Минобороны, четкий формат не определен, то есть это могут быть бумажные документы или их электронный вариант. Кроме военно-учетных документов, военнообязанные должны предъявлять документ, удостоверяющий личность, например паспорт.
Требовать предъявить документ вправе:
представители ТЦК и СП;
полицейские;
представители Государственной пограничной службы Украины (в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины).
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