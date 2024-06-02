Скільки військовозобов'язаних вже оновили облікові дані — відповідь Міноборони
Категорія
Україна
Дата публікації

Скільки військовозобов'язаних вже оновили облікові дані — відповідь Міноборони

Резерв+
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Процес оновлення облікових даних триває і в Україні, і за межами держави.

Внесення даних у резерв військовозобов’язаних: що відомо

Українські чоловіки продовжують оновлювати свої облікові дані. Станом на 2 червня це зробили вже 1,5 млн осіб, розповів на брифінгу речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

За його словами, люди приходять і до територіальних центрів комплектування, і до Центрів надання адміністративних послуг. Але безумовним лідером за кількістю оновлень є мобільний застосунок "Резерв+".

З 18 червня в ньому з’явиться QR-код, і електронний кабінет стане повноцінним аналогом паперового військово-облікового документу.

Дмитро Лазуткін

Дмитро Лазуткін

Речник Міноборони

Українці, що знаходяться за кордоном, теж оновлюють облікові дані, але статистика там значно менша.

За словами спікера Міноборони, з 18 травня і по сьогодні через "Резерв+" свої дані оновили понад 14 тис українців, які знаходяться у 124 країнах.

Найбільше зареєстрованих — з Польщі, Німеччини, Канади, Чехії, США, Великої Британії, Іспанії, Литви, Нідерландів та Словаччини.

Хто може перевіряти військовий квиток

В Україні наразі триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані носити при собі військово-облікові документи. Це можуть бути військовий квиток або ж посвідчення військовозобовʼязаного.

За даними Міноборони, чіткого формату не визначено, тобто це можуть бути або паперові документи або їх електронний варіант. Крім військово-облікових документів, військовозобов'язані повинні пред'являти документ, що посвідчує особу, наприклад паспорт.

Вимагати пред’явити документ мають право:

  • представники ТЦК та СП;

  • поліцейські;

  • представники Державної прикордонної служби України (у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України).

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