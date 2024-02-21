Сколько военных Россия сосредоточила на территории Украины — анализ ГУР

В настоящее время сухопутный компонент, расположенный на территории Украины, составляет примерно 470 тысяч военнослужащих. Сюда не входит флот и авиация.
Сколько военных Россия сосредоточила на территории Украины
Оккупанты сосредоточили на территории Украины около полумиллиона солдат и усилили группировку войск на российско-украинской границе в пределах Белгородской, Курской и Брянской областей РФ. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
Также Скибицкий добавил, что РФ также увеличило присутствие Росгвардии. В начале полномасштабного вторжения на территории оккупированных регионов присутствовали лишь отдельные батальоны российской силовой структуры.
В ГУР заявили, что основные усилия войск РФ сосредоточены на трех городах
По его словам, оккупанты до выборов президента РФ в марте хотят выйти, как минимум, на административные границы Луганской области.
Скибицкий также добавил, что это элемент, который будет активно использовать Россия в информационно-психологических операциях.
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