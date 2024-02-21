Сколько военных Россия сосредоточила на территории Украины — анализ ГУР

В настоящее время сухопутный компонент, расположенный на территории Украины, составляет примерно 470 тысяч военнослужащих. Сюда не входит флот и авиация.

Сколько военных Россия сосредоточила на территории Украины

Оккупанты сосредоточили на территории Украины около полумиллиона солдат и усилили группировку войск на российско-украинской границе в пределах Белгородской, Курской и Брянской областей РФ. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Если говорить о том, что изменилось за это время (за два года полномасштабной агрессии РФ — ред.) — это численность группировки, развернутой на нашей территории. В настоящее время сухопутный компонент, сухопутная часть группировки, расположенная на территории Украины, составляет около 470 тысяч военнослужащих. И это только сухопутный компонент, я не беру авиацию, не считаем сюда военно-морской флот, который тоже привлекается к проведению операций, к нанесению ударов, — сказал представитель ГУР. Поделиться

Также Скибицкий добавил, что РФ также увеличило присутствие Росгвардии. В начале полномасштабного вторжения на территории оккупированных регионов присутствовали лишь отдельные батальоны российской силовой структуры.

На сегодняшний день это почти 33 тысячи военнослужащих. Это те люди, которые обеспечивают деятельность оккупационных властей, охрану стратегических объектов, и при необходимости могут выполнять задачи обороны именно на временно оккупированных территориях, — объяснил Скибицкий. Поделиться

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Стоящая задача и ближайшие полгода будет оставаться однозначно такой же — выход на административные границы Луганской и Донецкой областей. И второе — это содержание захваченных территорий. Противник захватил часть Херсонской области, часть Запорожской, и они их будут пытаться удержать, потому что им необходим сухопутный коридор в Крым, необходима идущая через Крым система логистики, подвоз боеприпасов, техники, личного состава на южное направление, — рассказал Скибицкий в интерв. "Интерфакс-Украина".

По его словам, оккупанты до выборов президента РФ в марте хотят выйти, как минимум, на административные границы Луганской области.

Скибицкий также добавил, что это элемент, который будет активно использовать Россия в информационно-психологических операциях.