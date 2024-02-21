Скільки військових Росія зосередила на території України — аналіз ГУР

Наразі сухопутний компонент, який розташований на території України, становить приблизно 470 тисяч військовослужбовців. Сюди не входить флот і авіація.
Скільки військових Росія зосередила на території України
Окупанти зосередили на території України приблизно пів мільйона солдатів і посилили угруповання військ на російсько-українському кордоні у межах Бєлгородської, Курської та Брянської областей РФ. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
Також Скібіцький додав, що РФ також збільшила присутність Росгвардії. На початку повномасштабного вторгнення на території окупованих регіонів були присутні лише окремі батальйони цієї російської силової структури.
У ГУР заявили, що основні зусилля військ РФ зосереджені на трьох містах
За його словами, окупанти до виборів президента РФ у березні хочуть вийти, як мінімум, на адміністративні кордони Луганської області.
Скібіцький також додав, що це елемент, який активно використовуватиме Росія в інформаційно-психологічних операціях.
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