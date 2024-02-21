Скільки військових Росія зосередила на території України — аналіз ГУР

Наразі сухопутний компонент, який розташований на території України, становить приблизно 470 тисяч військовослужбовців. Сюди не входить флот і авіація.

Скільки військових Росія зосередила на території України

Окупанти зосередили на території України приблизно пів мільйона солдатів і посилили угруповання військ на російсько-українському кордоні у межах Бєлгородської, Курської та Брянської областей РФ. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Якщо говорити про те, що змінилося за цей час (за два роки повномасштабної агресії РФ — ред.) — то це чисельність угруповання, розгорнутого на нашій території. Наразі сухопутний компонент, сухопутна частина угруповання, яка розташована на території України, становить приблизно 470 тисяч військовослужбовців. І це тільки сухопутний компонент, я не беру авіацію, не рахуємо сюди військово-морський флот, який теж залучається до проведення операцій, до завдавання ударів, — сказав представник ГУР. Поширити

Також Скібіцький додав, що РФ також збільшила присутність Росгвардії. На початку повномасштабного вторгнення на території окупованих регіонів були присутні лише окремі батальйони цієї російської силової структури.

На сьогодні це майже 33 тисячі військовослужбовців. Це ті люди, які забезпечують діяльність окупаційної влади, охорону стратегічних об'єктів, і за необхідності можуть виконувати завдання оборони саме на тимчасово окупованих територіях, — пояснив Скібіцький. Поширити

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Задача, яка стоїть, і найближчі півроку буде залишатися однозначно такою ж, — вихід на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей. І друге — це утримання захоплених територій. Противник захопив частину Херсонської області, частину Запорізької, і вони їх будуть намагатися утримати, тому що їм необхідний сухопутний коридор до Криму, необхідна система логістики, яка йде через Крим, підвіз боєприпасів, техніки, особового складу на південний напрямок, — розповів Скібіцький в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, окупанти до виборів президента РФ у березні хочуть вийти, як мінімум, на адміністративні кордони Луганської області.

Скібіцький також додав, що це елемент, який активно використовуватиме Росія в інформаційно-психологічних операціях.