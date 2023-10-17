Следователи завершили идентификацию тел погибших после удара РФ по Грозе

Следователи завершили идентификацию погибших из-за российского ракетного удара по селу Гроза на Харьковщине. В настоящее время идет выдача тел и фрагментов тел родственникам и знакомым погибших.

Следователи завершили идентификацию погибших в Грозе

Общее число погибших не изменилось после идентификации тел. Российский Искандер М убил 59 гражданских граждан. 5 пострадавших с ранениями находятся в больнице. Их состояние стабильное.

Близкие и знакомые погибших на 17 октября забрали 49 тел.

По словам заместителя начальника отдела расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта следственного управления ГУНП в Харьковской области Александра Кобылева, следователи и криминалисты с 5 октября круглосуточно работали над тем, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Сегодня следователи работают в морге, где производится выдача тел и их фрагментов, которые на начальном этапе расследования не были идентифицированы. В настоящее время они идентифицированы и мы можем передать их родственникам для похорон, сообщили в Нацполиции. Поделиться

Удар РФ по селу Гроза: что важно знать

5 октября армия РФ нанесла ракетный удар по магазину-кафе в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Атака врага произошла в 13:24.

На тот момент в помещении находились местные жители, поскольку там происходили поминки по умершему односельчанину-военному.

Что важно понимать, на них находилась половина жителей села, при этом среди поминавших не было военных.

В последние несколько дней количество погибших постоянно росло, ведь некоторые люди умирали уже в больницах.

11 октября СБУ заявила, что нашла двух изменников, скорректировавших российский ракетный удар по кафе в селе Гроза на Харьковщине 5 октября.

Ими оказались двое местных жителей – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон.