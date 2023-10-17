Слідчі завершили ідентифікацію тіл загиблих після удару РФ по Грозі
Категорія
Україна
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Слідчі завершили ідентифікацію тіл загиблих після удару РФ по Грозі

Гроза
Джерело:  ONLINE.UA

Слідчі завершили ідентифікацію загиблих через російський ракетний удар по селу Гроза, що на Харківщині. Нині триває видача тіл та фрагментів тіл родичам і знайомим загиблих.

Слідчі завершили ідентифікацію загиблих у Грозі

Загальна кількість загиблих не змінилася після ідентифікації тіл. Російський Іскандер М вбив 59 цивільних громадян. 5 постраждалих з пораненнями знаходяться в лікарні. Їхній стан стабільний.

Близькі та знайомі загиблих станом на 17 жовтня забрали 49 тіл.

За словами заступника начальника відділу розслідування злочинів учинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління ГУНП в Харківській області Олександра Кобилєва, слідчі та криміналісти з 5 жовтня цілодобово працювали над тим, щоб встановити усі обставини події.

Сьогодні слідчі працюють у морзі, де відбувається видача тіл та їх фрагментів, які на початковому етапі розслідування не були ідентифіковані. На теперішній час вони ідентифіковані та ми можемо передати їх родичам для поховання, – повідомили в Нацполіції.

Удар РФ по селу Гроза: що важливо знати

5 жовтня армія РФ завдала ракетного удару по магазину-кафе у селі Гроза Купʼянського району, що на Харківщині. Атака ворога відбулася о 13:24.

На той момент у приміщенні знаходилися місцеві жителі, оскільки там відбувалися поминки за померлим односельцем-військовим.

Що важливо розуміти, на них перебувала половина жителів села, при цьому серед тих, хто поминав, не було військових.

Протягом останніх кількох днів кількість загиблих постійно зростала, адже деякі люди помирали вже в лікарнях.

11 жовтня СБУ заявила, що знайшла двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня.

Ними виявились двоє місцевих жителів – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон.

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