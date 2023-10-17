Слідчі завершили ідентифікацію тіл загиблих після удару РФ по Грозі

Слідчі завершили ідентифікацію загиблих через російський ракетний удар по селу Гроза, що на Харківщині. Нині триває видача тіл та фрагментів тіл родичам і знайомим загиблих.

Слідчі завершили ідентифікацію загиблих у Грозі

Загальна кількість загиблих не змінилася після ідентифікації тіл. Російський Іскандер М вбив 59 цивільних громадян. 5 постраждалих з пораненнями знаходяться в лікарні. Їхній стан стабільний.

Близькі та знайомі загиблих станом на 17 жовтня забрали 49 тіл.

За словами заступника начальника відділу розслідування злочинів учинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління ГУНП в Харківській області Олександра Кобилєва, слідчі та криміналісти з 5 жовтня цілодобово працювали над тим, щоб встановити усі обставини події.

Сьогодні слідчі працюють у морзі, де відбувається видача тіл та їх фрагментів, які на початковому етапі розслідування не були ідентифіковані. На теперішній час вони ідентифіковані та ми можемо передати їх родичам для поховання, – повідомили в Нацполіції. Поширити

Удар РФ по селу Гроза: що важливо знати

5 жовтня армія РФ завдала ракетного удару по магазину-кафе у селі Гроза Купʼянського району, що на Харківщині. Атака ворога відбулася о 13:24.

На той момент у приміщенні знаходилися місцеві жителі, оскільки там відбувалися поминки за померлим односельцем-військовим.

Що важливо розуміти, на них перебувала половина жителів села, при цьому серед тих, хто поминав, не було військових.

Протягом останніх кількох днів кількість загиблих постійно зростала, адже деякі люди помирали вже в лікарнях.

11 жовтня СБУ заявила, що знайшла двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня.

Ними виявились двоє місцевих жителів – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон.