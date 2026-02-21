Смертельная стрельба в Канаде. ChatGPT мог предотвратить трагедию

Искусственный интеллект ChatGPT заметил подозрительное поведение одной из пользователей — Джесси Ван Рутселаар — которая впоследствии устроила одну из самых масштабных школьных стрельб в истории Канады. Однако компания OpenAI не сообщила об этом правоохранителям.
Главные тезисы
- Компания рассматривала возможность уведомления полиции, однако отказалась от этой идеи.
- Джесси Ван Рутселаар убила членов своей семьи и шесть человек в школе.
OpenAI не обратил внимание на предупреждение ChatGPT
Компания OpenAI, создавшая ChatGPT, официально подтвердила журналистам, что еще летом 2025 года обнаружила аккаунт Джесси Ван Рутселаар.
Речь идет о трансженщине, которая через несколько месяцев совершила одну из самых масштабных школьных стрельб в истории Канады.
В июне 2025 года OpenAI идентифицировала и заблокировала ее аккаунт из-за нарушения правил использования модели и потенциального "содействия насильственной деятельности", однако полиции ничего об этом не сообщила.
Когда стрельба уже произошла — OpenAI связалась с RCMP и предоставила информацию об использовании ChatGPT подозреваемой.
Более того, представители компании заверили, что продолжит поддерживать расследование.
Что важно понимать, стрельба произошла в Канаде, в городе Тамблер-Ридж, 10 февраля.
Сначала Джесси ван Рутселаар убила свою мать и 11-летнего брата, после чего отправилась в школу, где застрелила учительницу и пятерых учеников. Еще 25 человек получили ранения. После этого женщина совершила самоубийство.
