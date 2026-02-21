Смертельная стрельба в Канаде. ChatGPT мог предотвратить трагедию
Смертельная стрельба в Канаде. ChatGPT мог предотвратить трагедию

Читати українською
Источник:  The Guardian

Искусственный интеллект ChatGPT заметил подозрительное поведение одной из пользователей — Джесси Ван Рутселаар — которая впоследствии устроила одну из самых масштабных школьных стрельб в истории Канады. Однако компания OpenAI не сообщила об этом правоохранителям.

Главные тезисы

  • Компания рассматривала возможность уведомления полиции, однако отказалась от этой идеи.
  • Джесси Ван Рутселаар убила членов своей семьи и шесть человек в школе.

Компания OpenAI, создавшая ChatGPT, официально подтвердила журналистам, что еще летом 2025 года обнаружила аккаунт Джесси Ван Рутселаар.

Речь идет о трансженщине, которая через несколько месяцев совершила одну из самых масштабных школьных стрельб в истории Канады.

В июне 2025 года OpenAI идентифицировала и заблокировала ее аккаунт из-за нарушения правил использования модели и потенциального "содействия насильственной деятельности", однако полиции ничего об этом не сообщила.

Компания рассматривала возможность сообщить Королевскую канадскую конную полицию (RCMP), но решила не делать этого, поскольку на тот момент не выявила прямых доказательств "непосредственной и правдоподобной угрозы серьезного физического ущерба другим" — именно это, по их правилам, является порогом для передачи дела правоохранителям.

Когда стрельба уже произошла — OpenAI связалась с RCMP и предоставила информацию об использовании ChatGPT подозреваемой.

Более того, представители компании заверили, что продолжит поддерживать расследование.

Что важно понимать, стрельба произошла в Канаде, в городе Тамблер-Ридж, 10 февраля.

Сначала Джесси ван Рутселаар убила свою мать и 11-летнего брата, после чего отправилась в школу, где застрелила учительницу и пятерых учеников. Еще 25 человек получили ранения. После этого женщина совершила самоубийство.

