Смертельна стрілянина в Канаді. ChatGPT міг запобігти трагедії
Джерело:  The Guardian

Штучний інтелект ChatGPT помітив підозрілу поведінку однієї з користувачок —

Джессі Ван Рутселаар — яка згодом влаштувала одну з наймасштабніших шкільних стрілянин у історії Канади. Однак компанія OpenAI не повідомила про це правоохоронців.

Головні тези:

  • Компанія розглядала можливість сповіщення поліції, однак відмовилася від цієї ідеї.
  • Джессі Ван Рутселаар вбила членів своєї родини та шість людей у школі.

Компанія OpenAI, яка створила ChatGPT, офіційно підтвердила журналістам, що ще влітку 2025 року було виявлено обліковий запис Джессі Ван Рутселаар.

Йдеться про трансжінку, яка через кілька місяців здійснила одну з наймасштабніших шкільних стрілянин у історії Канади.

У червні 2025 року OpenAI ідентифікувала і заблокувала її акаунт через порушення правил використання моделі і потенційне “сприяння насильницькій діяльності”, однак поліції нічого про це не повідомила.

Компанія розглядала можливість повідомити Королівську канадську кінну поліцію (RCMP), але вирішила не робити цього, оскільки на той момент не виявила прямих доказів “безпосередньої та правдоподібної загрози серйозної фізичної шкоди іншим” — саме це, за їхніми правилами, є порогом для передачі справи правоохоронцям.

Коли стрілянина уже сталася — OpenAI зв’язалася з RCMP і надала інформацію про використання ChatGPT підозрюваною.

Ба більше, представники компанії запевнили, що продовжить підтримувати розслідування.

Що важливо розуміти, стрілянина сталася в Канаді, у місті Тамблер-Ридж, 10 лютого.

Спочатку Джессі ван Рутселаар убила свою матір та 11-річного брата, після чого пішла до школи, де застрелила вчительку та п’ятьох учнів. Ще 25 людей зазнали поранень. Після цього жінка вчинила самогубство.

