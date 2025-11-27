Смертельная стрельба вблизи Белого дома — кого обвинил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что статус всех граждан Афганистана, принятых при прошлой администрации Байдена, будет пересмотрен. Поводом стало вооруженное нападение гражданина этой страны 26 ноября на нацгвардейцев, умерших от ранений в больнице.

Трамп приказал запретить въезд в США граждан Афганистана

Слова Трампа прозвучали после того, как он заявил, что подозреваемый в стрельбе у двух бойцов Нацгвардии в Вашингтоне, вероятно, является гражданином Афганистана, въехавшим в страну в сентябре 2021 года. То есть через месяц после вывода войск США из Афганистана.

Мы не собираемся мириться с подобными посягательствами на закон и порядок со стороны людей, которым вообще не место в нашей стране. Теперь мы должны посмотреть каждого въехавшего иностранца... из Афганистана во времена Байдена. И мы должны принять все необходимые меры для обеспечения высылки любого иностранца из любой страны, который не принадлежит к нашей стране и не приносит пользу нашей стране. Дональд Трамп Президент США

CBS отмечает, что Трамп выступил после того, как издание еще во вторник получило внутреннюю служебную записку федерального правительства от 21 ноября.

В ней говорилось, что администрация Трампа поручила иммиграционным чиновникам пересмотреть дела всех беженцев, принятых при бывшем президенте Джо Байдене.

В служебной записке директор Службы гражданства и иммиграции США Джозеф Эдлоу поручил должностным лицам агентства расследовать случаи беженцев, въехавших в период с 20 января 2021 года по 20 февраля 2025 года и, возможно, провести с ними повторное собеседование. Поделиться

По данным федеральной статистики, в период с февраля 2021 по январь 2025 года в США прибыло около 233 тысяч беженцев.

Уже публично стало известно, что администрация Трампа приостановила проработку всех заявок на иммиграцию для граждан Афганистана после того, как в среду было совершено вооруженное нападение на двух бойцов Нацгвардии.

Причем в Службе гражданства и иммиграции США уточнили, что приостановка заявлений бессрочна.

Теперь обработка всех иммиграционных запросов, касающихся граждан Афганистана, приостанавливается на неопределенный срок до дальнейшего рассмотрения протоколов безопасности и проверки. Защита и безопасность нашего отечества и американского народа остаются нашей главной целью и миссией. Поделиться

26 ноября днем в Вашингтоне в результате вооруженного нападения были ранены двое военнослужащих Национальной гвардии США. Стрельба произошла недалеко от станции метро Farragut, в нескольких кварталах от Белого дома. Позже они скончались в больнице.

По данным CNN, в ФБР считают, что установили личность стрелка. После снятия отпечатков пальцев правоохранители получили имя подозреваемого. Им оказался 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал. В то же время дополнительные проверки еще проводятся.

Ранее Трамп у себя в соцсетях писал, что "животное", открывшее огонь по нацгвардейцам, понесет наказание.