Смертельная стрельба вблизи Белого дома — кого обвинил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что статус всех граждан Афганистана, принятых при прошлой администрации Байдена, будет пересмотрен. Поводом стало вооруженное нападение гражданина этой страны 26 ноября на нацгвардейцев, умерших от ранений в больнице.
Главные тезисы
- Президент Трамп обвинил гражданина Афганистана в смертельной стрельбе у Белого дома и требует пересмотра статуса всех беженцев из этой страны.
- Администрация Трампа приостановила рассмотрение всех заявок на иммиграцию для граждан Афганистана в связи с нападением на Нацгвардию.
- Директор Службы гражданства и иммиграции США поручил провести повторные проверки дел всех беженцев, прибывших в США в период с января 2021 по февраль 2025 года.
Трамп приказал запретить въезд в США граждан Афганистана
Слова Трампа прозвучали после того, как он заявил, что подозреваемый в стрельбе у двух бойцов Нацгвардии в Вашингтоне, вероятно, является гражданином Афганистана, въехавшим в страну в сентябре 2021 года. То есть через месяц после вывода войск США из Афганистана.
CBS отмечает, что Трамп выступил после того, как издание еще во вторник получило внутреннюю служебную записку федерального правительства от 21 ноября.
В ней говорилось, что администрация Трампа поручила иммиграционным чиновникам пересмотреть дела всех беженцев, принятых при бывшем президенте Джо Байдене.
По данным федеральной статистики, в период с февраля 2021 по январь 2025 года в США прибыло около 233 тысяч беженцев.
Уже публично стало известно, что администрация Трампа приостановила проработку всех заявок на иммиграцию для граждан Афганистана после того, как в среду было совершено вооруженное нападение на двух бойцов Нацгвардии.
Причем в Службе гражданства и иммиграции США уточнили, что приостановка заявлений бессрочна.
26 ноября днем в Вашингтоне в результате вооруженного нападения были ранены двое военнослужащих Национальной гвардии США. Стрельба произошла недалеко от станции метро Farragut, в нескольких кварталах от Белого дома. Позже они скончались в больнице.
По данным CNN, в ФБР считают, что установили личность стрелка. После снятия отпечатков пальцев правоохранители получили имя подозреваемого. Им оказался 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал. В то же время дополнительные проверки еще проводятся.
Ранее Трамп у себя в соцсетях писал, что "животное", открывшее огонь по нацгвардейцам, понесет наказание.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-