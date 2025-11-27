Смертельна стрілянина поблизу Білого дому — кого звинуватив Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що статус усіх громадян Афганістану, прийнятих за минулої адміністрації Байдена - буде переглянуто. Приводом став збройний напад громадянина цієї країни 26 листопада на нацгвардійців, які померли від поранень у лікарні.

Трамп наказав заборонити в’їзд до США громадян Афганістану

Слова Трампа прозвучали після того, як він заявив, що підозрюваний у стрілянині у двох бійців Нацгвардії у Вашингтоні, ймовірно, є громадянином Афганістану, який в'їхав до країни у вересні 2021 року. Тобто — через місяць після виведення військ США з Афганістану.

Ми не збираємося миритися з подібними зазіханнями на закон і порядок з боку людей, яким взагалі не місце в нашій країні. Тепер ми повинні переглянути кожного іноземця, який в'їхав... з Афганістану за часів Байдена. І ми повинні вжити всіх необхідних заходів для забезпечення висилки будь-якого іноземця з будь-якої країни, який не належить до нашої країни і не приносить користь нашій країні. Дональд Трамп Президент США

CBS зазначає, що Трамп виступив після того, як видання ще у вівторок отримало внутрішню службову записку федерального уряду від 21 листопада.

У ній ішлося про те, що адміністрація Трампа доручила імміграційним чиновникам переглянути справи всіх біженців, прийнятих за колишнього президента Джо Байдена.

У службовій записці директор Служби громадянства та імміграції США Джозеф Едлоу доручив посадовим особам агентства розслідувати випадки біженців, які в'їхали в період із 20 січня 2021 року до 20 лютого 2025 року і, можливо, провести з ними повторну співбесіду. Поширити

За даними федеральної статистики, у період з лютого 2021 року по січень 2025 року до США прибуло близько 233 тисяч біженців.

Наразі вже публічно стало відомо, що адміністрація Трампа призупинила опрацювання всіх заявок на імміграцію для громадян Афганістану після того, як у середу було скоєно збройний напад на двох бійців Нацгвардії.

Причому в Службі громадянства та імміграції США уточнили, що призупинення заяв безстрокове.

Відтепер опрацювання всіх імміграційних запитів, що стосуються громадян Афганістану, призупиняється на невизначений термін до подальшого розгляду протоколів безпеки та перевірки. Захист і безпека нашої батьківщини та американського народу залишаються нашою головною метою і місією. Поширити

26 листопада вдень у Вашингтоні внаслідок збройного нападу було поранено двох військовослужбовців Національної гвардії США. Стрілянина сталася недалеко від станції метро Farragut, за кілька кварталів від Білого дому. Пізніше вони померли у лікарні.

За даними CNN, у ФБР вважають, що встановили особу стрілка. Після зняття відбитків пальців, правоохоронці отримали ім'я підозрюваного. Ним виявився 29-річний громадянин Афганістану Рахманулла Лаканвал. Водночас, додаткові перевірки ще проводяться.

Раніше Трамп у себе в соцмережах писав, що "тварина", яка відкрила вогонь по нацгвардійцях, понесе покарання.