Смертельное ДТП в Киеве с четырьмя погибшими — водитель получил подозрение

Водителю, который в Соломенском районе Киева 5 июня совершил ДТП с четырьмя погибшими, сообщено о подозрении.
Главные тезисы
- В Киеве произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли четыре человека.
- Водителю, управлявшему автомобилем с превышением скорости, вручено подозрение в нарушении ПДД.
- Подсчитано, что за последние 1,5 года водителю выписали 10 штрафов за нарушения на дорогах.
Водитель, убивший 4 человека в Киеве, получил подозрение
При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры 49-летнему водителю сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть четырех человек.
Действия водителя квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины.
Установлено, что 5 июня 2026 года, около 17 часов дня водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, двигался по Чоколовскому бульвару с превышением скорости. На округленном участке дороги он выехал из проезжей части и влетел в подземный переход, где находились люди.
В результате ДТП четверо пешеходов — два участковых офицера полиции, женщина и 12-летний мальчик погибли на месте. Телесные повреждения получили еще три человека.
Сам водитель получил телесные травмы, не представляющие угрозы его жизни. Он задержан и находится под стражей в палате больницы.
В настоящее время установлено, что на момент ДТП мужчина был трезв.
Кроме сообщения о подозрении, ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залогу.
За совершение смертельного ДТП водителю грозит лишение свободы сроком до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-