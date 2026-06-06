Смертельное ДТП в Киеве с четырьмя погибшими — водитель получил подозрение

Водителю, который в Соломенском районе Киева 5 июня совершил ДТП с четырьмя погибшими, сообщено о подозрении.

Водитель, убивший 4 человека в Киеве, получил подозрение

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры 49-летнему водителю сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть четырех человек.

Действия водителя квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Установлено, что 5 июня 2026 года, около 17 часов дня водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, двигался по Чоколовскому бульвару с превышением скорости. На округленном участке дороги он выехал из проезжей части и влетел в подземный переход, где находились люди.

В результате ДТП четверо пешеходов — два участковых офицера полиции, женщина и 12-летний мальчик погибли на месте. Телесные повреждения получили еще три человека.

Сам водитель получил телесные травмы, не представляющие угрозы его жизни. Он задержан и находится под стражей в палате больницы.

Вручение подозрения

В настоящее время установлено, что на момент ДТП мужчина был трезв.

С января 2025 года его 5 раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости, еще 5 раз штрафовали за другие нарушения правил дорожного движения. То есть в целом водитель имеет 10 штрафов за последние 1,5 года. Поделиться

Кроме сообщения о подозрении, ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залогу.