В Киеве авто влетело в пешеходов — четверо погибших, трое травмированных

Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Соломенском районе Киева, в результате которого четыре человека погибли, еще трое пострадали.
Главные тезисы
- Четверо человек погибли, а трое получили травмы в результате столкновения с автомобилем Мercedes в Соломенском районе Киева.
- Водитель не справился с управлением и выехал на пешеходную зону на большой скорости, что привело к аварии.
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Авария произошла около 17:30 на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского. По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes двигался на большой скорости, из-за чего не справился с управлением и выехал на пешеходную зону.
Предварительно установлено, что в результате аварии на месте происшествия погибли четыре гражданина, еще трое получили травмы.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию ДТП главка полиции Киева и патрульные.
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