У Києві авто влетіло у пішоходів — четверо загиблих, троє травмованих
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У Києві авто влетіло у пішоходів — четверо загиблих, троє травмованих

Поліція Києва
ДТП

Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди в Солом’янському районі Києва, внаслідок якої четверо людей загинули, ще троє постраждали.

Головні тези:

  • Жахлива аварія у Києві призвела до чотирьох загиблих та трио травмованих людей.
  • Водій автомобіля Mercedes не впорався із керуванням та виїхав на пішохідну зону на великій швидкості.

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Аварія сталася близько 17:30 години на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. За попередньою інформацією, водій автомобіля Mercedes рухався на великій швидкості, через що не впорався із керуванням та виїхав на пішохідну зону.

Попередньо встановлено, що внаслідок аварії на місці події загинуло четверо громадян, ще троє отримали травми.

На місці події працює слідчо-оперативна група з розслідування ДТП главку поліції Києва та патрульні.

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