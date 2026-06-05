У Києві авто влетіло у пішоходів — четверо загиблих, троє травмованих

Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди в Солом’янському районі Києва, внаслідок якої четверо людей загинули, ще троє постраждали.

Смертельна ДТП у Києві: водій авто вбив 4 людей

Аварія сталася близько 17:30 години на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. За попередньою інформацією, водій автомобіля Mercedes рухався на великій швидкості, через що не впорався із керуванням та виїхав на пішохідну зону.

Попередньо встановлено, що внаслідок аварії на місці події загинуло четверо громадян, ще троє отримали травми.

На місці події працює слідчо-оперативна група з розслідування ДТП главку поліції Києва та патрульні.