Автобус з українськими дітьми потрапив у ДТП в Угорщині
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Події
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Автобус з українськими дітьми потрапив у ДТП в Угорщині

МЗС України
Що відомо про ДТП в Угорщині
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6 липня між двома угорськими містами сталася аварія пасажирського автобуса, у якому перебували громадяни України. Згідно з останніми даними, є постраждалі.

Головні тези:

  • Щонайменше двоє неповнолітніх українців зазнали важких травм. 
  • Їх уже шпиталізували до місцевих лікарень. 

Що відомо про ДТП в Угорщині

Як повідомляють представники консульського відділу посольства України в Угорщині, аварія сталася 6 липня між містами Кунсентмартон і Тисафельдвар.

ДТП відбулася за участі пасажирського автобуса української реєстрації.

Внаслідок аварії постраждали 19 людей, із них 17 — неповнолітні громадяни України. Щонайменше двоє неповнолітніх українців зазнали важких травм. Постраждалих госпіталізували до місцевих лікарень.

Окрім того, наголошується, що ще 49 пасажирам наразі забезпечено тимчасове розташування та сніданок.

Дипломати посольства України одразу виїхали на місце пригоди.

Варто також зазначити, що тиждень тому український автобус потрапив у ДТП в Румунії: постраждала одна українка та пасажири румунського мікроавтобуса, де одна людина загинула.

Окрім того, у червні біля румунського міста Констанца перекинувся автобус, що виконував рейс з Одеси, постраждали четверо пасажирів.

А 4 липня внаслідок аварії автобуса у німецькій землі Мекленбург-Передня Померанія зазнали поранень четверо громадян України.

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