У Франції автобус з українцями потрапив у ДТП — є загиблі та постраждалі
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У Франції автобус з українцями потрапив у ДТП — є загиблі та постраждалі

ДТП
Джерело:  Суспільне

У Франції на автомагістралі А81 біля міста Ле-Ман сталась ДТП за участю українського пасажирського автобуса. Автобус перевозив громадян України, серед яких були діти.

Головні тези:

  • У Франції стався трагічний інцидент з українським автобусом, що призвів до 4 загиблих та більше 30 постраждалих, серед них діти.
  • Жертвами ДТП стали пасажири автобуса, зокрема українські підлітки.

Автобус з українцями потрапив у ДТП у Франції: є жертви

Станом на вечір 13 червня відомо, що внаслідок аварії загинули 4 особи, щонайменше 30 людей отримали травми, 11 з них перебувають у важкому стані. Постраждалих госпіталізовано.

Рух автомагістраллю А81 призупинено, на місці події працюють служби екстреного реагування.

За попередньою інформацією, автобус перевозив українців, у тому числі групу дітей.

Місце ДТП

Французькі медіа пишуть, що в автобусі були підлітки віком від 15 до 17 років, вони перебували на обміні між школами.

На місце аварії виїхали представники посольства України у Франції та особисто посол України Вадим Омельченко.

Глава МЗС Андрій Сибіга доручив департаменту консульської служби МЗС та посольству України у Франції тримати ситуацію на особливому контролі та забезпечити належну допомогу постраждалим громадянам України.

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