У Франції автобус з українцями потрапив у ДТП — є загиблі та постраждалі

У Франції на автомагістралі А81 біля міста Ле-Ман сталась ДТП за участю українського пасажирського автобуса. Автобус перевозив громадян України, серед яких були діти.
Головні тези:
- У Франції стався трагічний інцидент з українським автобусом, що призвів до 4 загиблих та більше 30 постраждалих, серед них діти.
- Жертвами ДТП стали пасажири автобуса, зокрема українські підлітки.
Автобус з українцями потрапив у ДТП у Франції: є жертви
Станом на вечір 13 червня відомо, що внаслідок аварії загинули 4 особи, щонайменше 30 людей отримали травми, 11 з них перебувають у важкому стані. Постраждалих госпіталізовано.
Рух автомагістраллю А81 призупинено, на місці події працюють служби екстреного реагування.
За попередньою інформацією, автобус перевозив українців, у тому числі групу дітей.
На місце аварії виїхали представники посольства України у Франції та особисто посол України Вадим Омельченко.
Глава МЗС Андрій Сибіга доручив департаменту консульської служби МЗС та посольству України у Франції тримати ситуацію на особливому контролі та забезпечити належну допомогу постраждалим громадянам України.
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