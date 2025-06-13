Во Франции автобус с украинцами попал в ДТП — есть погибшие и пострадавшие
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Во Франции автобус с украинцами попал в ДТП — есть погибшие и пострадавшие

ДТП
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Источник:  Суспільне

Во Франции на автомагистрали А81 возле города Ле-Ман произошло ДТП с участием украинского пассажирского автобуса. Автобус перевозил граждан Украины, среди которых были дети.

Главные тезисы

  • Смертельное ДТП с участием украинского автобуса произошло на автомагистрали во Франции.
  • Инцидент привел к 4 погибшим и более 30 пострадавшим, включая детей.
  • Представители Украины во Франции обеспечивают помощь пострадавшим и держат ситуацию под контролем.

Автобус с украинцами попал в ДТП во Франции: есть жертвы

По состоянию на вечер 13 июня известно, что в результате аварии погибли 4 человека, по меньшей мере 30 человек получили травмы, 11 из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие госпитализированы.

Движение по автомагистрали А81 приостановлено, на месте происшествия работают службы экстренного реагирования.

По предварительной информации, автобус перевозил украинцев, включая группу детей.

Место ДТП

Французские медиа пишут, что в автобусе были подростки от 15 до 17 лет, они находились на обмене между школами.

На место аварии выехали представители посольства Украины во Франции и посол Украины Вадим Омельченко.

Глава МИД Андрей Сибига поручил департаменту консульской службы МИД и посольству Украины во Франции держать ситуацию на особом контроле и обеспечить должную помощь пострадавшим гражданам Украины.

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