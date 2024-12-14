"Новорічне диво". Десятки солдатів РФ потрапили у ДТП у Росії — відео

13 грудня у російському Воронежі сталася масштабна автотроща, внаслідок якої загинули щонайменше 5 російських окупантів.

Смертельна ДТП у Росії — що відомо

Як стверджують російські опозиційні ЗМІ, автобус із пораненими на війні проти України російськими військовослужбовцями врізався в «УРАЛ» з іншими військовими у Воронезькій області.

Згідно з останніми даними, щонайменше 5 солдатів РФ загинули, ще 46 — поранені.

ДТП сталася напередодні, 13 грудня, близько 23 години вечора на трасі “Вороніж-Луганськ” у Кам'янському районі Воронезької області. "УРАЛ" з російськими військовими здійснив лобове зіткнення з автобусом з іншими російськими військовими, — йдеться в повідомленні. Поширити

Джерела журналістів в екстрених службах підтвердили, що в автобусі перевозили саме російських окупантів, які були поранені на українському фронті.

Окрім того, повідомляється, що внаслідок автотрощі загинули обидва водії, 1 поранений військовослужбовець з автобуса, та 2 військовослужбовці з «УРАЛУ». 46 російських військовослужбовців поранено.

Інформація про ДТП також з’явилася без деталей у місцевих телеграм-каналах, офіційні особи аварію не коментували.

Як реагують на цю подію українці у соцмережах

Що цікаво, деякі українські ЗМІ уже охрестили цю ДТП “новорічним дивом”, оскільки подібного ще ніколи не траплялося у подібних масштабах.

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