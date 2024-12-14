"Новорічне диво". Десятки солдатів РФ потрапили у ДТП у Росії — відео

13 грудня у російському Воронежі сталася масштабна автотроща, внаслідок якої загинули щонайменше 5 російських окупантів.
Головні тези:
- Автобус з російськими військовослужбовцями зіткнувся з іншим військовим транспортом на трасі “Вороніж-Луганськ”.
- Українські ЗМІ уже охрестили цю ДТП “новорічним дивом”.
Смертельна ДТП у Росії — що відомо
Як стверджують російські опозиційні ЗМІ, автобус із пораненими на війні проти України російськими військовослужбовцями врізався в «УРАЛ» з іншими військовими у Воронезькій області.
Згідно з останніми даними, щонайменше 5 солдатів РФ загинули, ще 46 — поранені.
Джерела журналістів в екстрених службах підтвердили, що в автобусі перевозили саме російських окупантів, які були поранені на українському фронті.
Окрім того, повідомляється, що внаслідок автотрощі загинули обидва водії, 1 поранений військовослужбовець з автобуса, та 2 військовослужбовці з «УРАЛУ». 46 російських військовослужбовців поранено.
Інформація про ДТП також з’явилася без деталей у місцевих телеграм-каналах, офіційні особи аварію не коментували.
Як реагують на цю подію українці у соцмережах
Що цікаво, деякі українські ЗМІ уже охрестили цю ДТП “новорічним дивом”, оскільки подібного ще ніколи не траплялося у подібних масштабах.
Українці також не приховують свого захвату:
Яка “сумна” новина;
Ну вони вже були поранені — їм не звикати;
Головне, що люди не постраждали!;
Шкода, що так мало;
Це було самознищення;
Свідки аплодували стоячи;
Поранені стали пораненими? Яка краса;
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