"Новогоднее чудо". Десятки солдат РФ попали в ДТП в России — видео

13 декабря в российском Воронеже произошла масштабное ДТП, в результате которого погибли не менее 5 российских оккупантов.

Смертельное ДТП в России — что известно

Как утверждают российские оппозиционные СМИ, автобус с ранеными на войне против Украины российскими военнослужащими врезался в УРАЛ с другими военными в Воронежской области.

Согласно последним данным, по меньшей мере 5 солдат РФ погибли, еще 46 ранены.

ДТП произошло накануне, 13 декабря, около 23 часов вечера на трассе "Воронеж-Луганск" в Каменском районе Воронежской области. "УРАЛ" с российскими военными совершил лобовое столкновение с автобусом с другими российскими военными, сказано в сообщении. Поделиться

Источники журналистов в экстренных службах подтвердили, что в автобусе перевозили именно российских окупантов, которые были ранены на украинском фронте.

Кроме того, сообщается, что в результате автотрости погибли оба водителя, 1 раненный военнослужащий из автобуса, и 2 военнослужащих из «УРАЛА». 46 российских военнослужащих ранены.

Информация о ДТП также появилась без деталей в местных телеграмм-каналах, официальные лица аварию не комментировали.

Как реагируют на это событие украинцы в соцсетях

Что интересно, некоторые украинские СМИ уже окрестили это ДТП "новогодним чудом", поскольку подобного еще никогда не случалось в подобных масштабах.

Украинцы тоже не скрывают своего восторга: