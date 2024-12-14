"Новогоднее чудо". Десятки солдат РФ попали в ДТП в России — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

"Новогоднее чудо". Десятки солдат РФ попали в ДТП в России — видео

ДТП
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Источник:  online.ua

13 декабря в российском Воронеже произошла масштабное ДТП, в результате которого погибли не менее 5 российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Автобус с российскими военнослужащими столкнулся с другим военным транспортом на трассе "Воронеж-Луганск".
  • Украинские СМИ уже окрестили это ДТП "новогодним чудом".

Смертельное ДТП в России — что известно

Как утверждают российские оппозиционные СМИ, автобус с ранеными на войне против Украины российскими военнослужащими врезался в УРАЛ с другими военными в Воронежской области.

Согласно последним данным, по меньшей мере 5 солдат РФ погибли, еще 46 ранены.

ДТП произошло накануне, 13 декабря, около 23 часов вечера на трассе "Воронеж-Луганск" в Каменском районе Воронежской области. "УРАЛ" с российскими военными совершил лобовое столкновение с автобусом с другими российскими военными, сказано в сообщении.

Источники журналистов в экстренных службах подтвердили, что в автобусе перевозили именно российских окупантов, которые были ранены на украинском фронте.

Кроме того, сообщается, что в результате автотрости погибли оба водителя, 1 раненный военнослужащий из автобуса, и 2 военнослужащих из «УРАЛА». 46 российских военнослужащих ранены.

Информация о ДТП также появилась без деталей в местных телеграмм-каналах, официальные лица аварию не комментировали.

Как реагируют на это событие украинцы в соцсетях

Что интересно, некоторые украинские СМИ уже окрестили это ДТП "новогодним чудом", поскольку подобного еще никогда не случалось в подобных масштабах.

Украинцы тоже не скрывают своего восторга:

  • Какая "печальная" новость;

  • Ну, они уже были ранены — им не привыкать;

  • Главное, что люди не пострадали!;

  • Жаль, что так мало;

  • Это было самоуничтожение;

  • Свидетели аплодировали стоя;

  • Раненые стали ранеными? Какая красота;

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