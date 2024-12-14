"Новогоднее чудо". Десятки солдат РФ попали в ДТП в России — видео

13 декабря в российском Воронеже произошла масштабное ДТП, в результате которого погибли не менее 5 российских оккупантов.
Главные тезисы
- Автобус с российскими военнослужащими столкнулся с другим военным транспортом на трассе "Воронеж-Луганск".
- Украинские СМИ уже окрестили это ДТП "новогодним чудом".
Смертельное ДТП в России — что известно
Как утверждают российские оппозиционные СМИ, автобус с ранеными на войне против Украины российскими военнослужащими врезался в УРАЛ с другими военными в Воронежской области.
Согласно последним данным, по меньшей мере 5 солдат РФ погибли, еще 46 ранены.
Источники журналистов в экстренных службах подтвердили, что в автобусе перевозили именно российских окупантов, которые были ранены на украинском фронте.
Кроме того, сообщается, что в результате автотрости погибли оба водителя, 1 раненный военнослужащий из автобуса, и 2 военнослужащих из «УРАЛА». 46 российских военнослужащих ранены.
Информация о ДТП также появилась без деталей в местных телеграмм-каналах, официальные лица аварию не комментировали.
Как реагируют на это событие украинцы в соцсетях
Что интересно, некоторые украинские СМИ уже окрестили это ДТП "новогодним чудом", поскольку подобного еще никогда не случалось в подобных масштабах.
Украинцы тоже не скрывают своего восторга:
Какая "печальная" новость;
Ну, они уже были ранены — им не привыкать;
Главное, что люди не пострадали!;
Жаль, что так мало;
Это было самоуничтожение;
Свидетели аплодировали стоя;
Раненые стали ранеными? Какая красота;
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