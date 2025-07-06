Автобус с украинскими детьми попал в ДТП в Венгрии

6 июля между двумя венгерскими городами произошла авария пассажирского автобуса, в котором находились граждане Украины. Согласно последним данным, есть пострадавшие.

Что известно о ДТП в Венгрии

Как сообщают представители консульского отдела посольства Украины в Венгрии, авария произошла 6 июля между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар.

ДТП произошло при участии пассажирского автобуса украинской регистрации.

В результате аварии пострадали 19 человек, из них 17 — несовершеннолетние граждане Украины. По меньшей мере двое несовершеннолетних украинцев получили тяжелые травмы. Пострадавших госпитализировали в местные больницы. Поделиться

Кроме того, указано, что еще 49 пассажирам обеспечено временное расположение и завтрак.

Дипломаты посольства Украины сразу выехали на место происшествия.

Стоит отметить, что неделю назад украинский автобус попал в ДТП в Румынии: пострадала одна украинка и пассажиры румынского микроавтобуса, где один человек погиб.

Кроме того, в июне возле румынского города Констанца перевернулся автобус, выполнявший рейс из Одессы, пострадали четыре пассажира.