Автобус с украинскими детьми попал в ДТП в Венгрии

6 июля между двумя венгерскими городами произошла авария пассажирского автобуса, в котором находились граждане Украины. Согласно последним данным, есть пострадавшие.
Главные тезисы
- По меньшей мере двое несовершеннолетних украинцев получили тяжелые травмы.
- Их уже госпитализировали в местные больницы.
Что известно о ДТП в Венгрии
Как сообщают представители консульского отдела посольства Украины в Венгрии, авария произошла 6 июля между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар.
ДТП произошло при участии пассажирского автобуса украинской регистрации.
Кроме того, указано, что еще 49 пассажирам обеспечено временное расположение и завтрак.
Дипломаты посольства Украины сразу выехали на место происшествия.
Стоит отметить, что неделю назад украинский автобус попал в ДТП в Румынии: пострадала одна украинка и пассажиры румынского микроавтобуса, где один человек погиб.
Кроме того, в июне возле румынского города Констанца перевернулся автобус, выполнявший рейс из Одессы, пострадали четыре пассажира.
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