Смертельна ДТП у Польщі — загинули 5 українців

28 грудня у Польщі, недалеко від міста Бжег, сталася дорожньо-транспортна пригода, жертвами якої стали шестеро осіб, зокрема 5 громадян України.
Головні тези:
- Факт загибелі 5 українців підтвердило Міністерства закордонних справ України.
- Наразі місцеві правоохоронці здійснюють слідчі дії.
ДТП у Польщі 28 грудня — останні подробиці
З заявою з цього приводу виступив спікер районної прокуратури в Ополі Станіслав Бар.
Останній повідомив журналістам, що п’ятеро із шістьох жертв аварії, ймовірно, є громадянами України.
Трохи пізніше пресслужба Міністерства закордонних справ України офіційно підтвердила, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Польщі поблизу міста Бжег, дійсно загинули п’ятеро українців.
Окрім того, наголошується, що українські консули знаходяться на контакті з родичами загиблих громадян та перебувають на постійному зв’язку з місцевими компетентними органами.
