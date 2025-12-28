Смертельна ДТП у Польщі — загинули 5 українців
Смертельна ДТП у Польщі — загинули 5 українців

ДТП у Польщі 28 грудня - останні подробиці
Джерело:  RMF 24

28 грудня у Польщі, недалеко від міста Бжег, сталася дорожньо-транспортна пригода, жертвами якої стали шестеро осіб, зокрема 5 громадян України.

Головні тези:

  • Факт загибелі 5 українців підтвердило Міністерства закордонних справ України.
  • Наразі місцеві правоохоронці здійснюють слідчі дії.

ДТП у Польщі 28 грудня — останні подробиці

З заявою з цього приводу виступив спікер районної прокуратури в Ополі Станіслав Бар.

Останній повідомив журналістам, що п’ятеро із шістьох жертв аварії, ймовірно, є громадянами України.

Ця інформація потребує підтвердження, оскільки ідентифікувати цих людей неможливо через те, що автомобіль згорів, — наголосив Бар.

Трохи пізніше пресслужба Міністерства закордонних справ України офіційно підтвердила, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Польщі поблизу міста Бжег, дійсно загинули п’ятеро українців.

24 грудня на трасі DK39 сталася ДТП, внаслідок якої загинули громадяни України 1995, 2003, 2006, 2007 та 2008 років народження. Місцевими правоохоронцями проводяться слідчі дії, — йдеться в офіційній заяві Генерального консульства України у Вроцлаві.

Окрім того, наголошується, що українські консули знаходяться на контакті з родичами загиблих громадян та перебувають на постійному зв’язку з місцевими компетентними органами.

Справа перебуває на контролі установи.

