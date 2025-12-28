Смертельное ДТП в Польше — погибли 5 украинцев

28 декабря в Польше, недалеко от города Бжег, произошло дорожно-транспортное происшествие, жертвами которого стали шесть человек, в том числе 5 граждан Украины.

ДТП в Польше 28 декабря — последние подробности

С заявлением по этому поводу выступил спикер районной прокуратуры в Ополе Станислав Бар.

Последний сообщил журналистам, что пятеро из шести жертв аварии, вероятно, являются гражданами Украины.

Эта информация нуждается в подтверждении, поскольку идентифицировать этих людей невозможно из-за того, что автомобиль сгорел, — подчеркнул Бар.

Чуть позже пресс-служба Министерства иностранных дел Украины официально подтвердила, что в результате дорожно-транспортного происшествия в Польше близ города Бжег, действительно погибли пятеро украинцев.

24 декабря на трассе DK39 произошло ДТП, в результате которого погибли граждане Украины 1995, 2003, 2006, 2007 и 2008 годов рождения. Местными правоохранителями проводятся следственные действия, — сказано в официальном заявлении Генерального консульства Украины во Вроцлаве.

Кроме того, указано, что украинские консулы находятся на контакте с родственниками погибших и находятся на постоянной связи с местными компетентными органами.