Смертельное ДТП в Польше — погибли 5 украинцев

28 декабря в Польше, недалеко от города Бжег, произошло дорожно-транспортное происшествие, жертвами которого стали шесть человек, в том числе 5 граждан Украины.
Главные тезисы
- Факт гибели 5 украинцев подтвердило Министерство иностранных дел Украины.
- В настоящее время местные правоохранители совершают следственные действия.
ДТП в Польше 28 декабря — последние подробности
С заявлением по этому поводу выступил спикер районной прокуратуры в Ополе Станислав Бар.
Последний сообщил журналистам, что пятеро из шести жертв аварии, вероятно, являются гражданами Украины.
Чуть позже пресс-служба Министерства иностранных дел Украины официально подтвердила, что в результате дорожно-транспортного происшествия в Польше близ города Бжег, действительно погибли пятеро украинцев.
Кроме того, указано, что украинские консулы находятся на контакте с родственниками погибших и находятся на постоянной связи с местными компетентными органами.
