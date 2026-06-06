Смертельна ДТП у Києві з чотирма загиблими — водій отримав підозру

Водієві, який у Солом’янському районі Києва 5 червня вчинив ДТП із чотирма загиблими, повідомлено про підозру.

Водій, який вбив 4 людей у Києві, отримав підозру

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури 49-річному водію повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть чотирьох людей.

Дії водія кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України.

Встановлено, що 5 червня 2026 року, близько 17 години дня водій, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, рухався Чоколівським бульваром із перевищенням швидкості. На заокругленій ділянці дороги він виїхав з проїжджої частини та влетів у підземний перехід, де були люди.

У результаті ДТП четверо пішоходів — двоє дільничних офіцерів поліції, жінка та 12 річний хлопчик загинули на місці. Тілесні ушкодження отримали ще троє людей.

Сам водій отримав тілесні травми, які не становлять загрози його життю. Він затриманий та перебуває під охороною у палаті лікарні.

Вручення підозри

На цей час встановлено, що на момент ДТП чоловік був тверезий.

Водночас з січня 2025 року його 5 разів притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості, ще 5 разів штрафували за інші порушення правил дорожнього руху. Тобто загалом водій має 10 штрафів за останні 1,5 роки. Поширити

Крім повідомлення про підозру, йому вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.