СМИ раскрыли содержание нового жесткого плана ЕС против России
Категория
Экономика
Дата публикации

СМИ раскрыли содержание нового жесткого плана ЕС против России

Что задумал Евросоюз на этот раз
Читати українською
Источник:  Financial Times

Официальный Брюссель рассматривает план по внесению России в свой "серый список" стран с ненадлежащим контролем за отмыванием средств. Что важно понимать, этот шаг может существенно усилить финансовое давление на Кремль.

Главные тезисы

  • Большинство членов Европарламента поддерживают внесение России в "серый список".
  • Также известно, что ряд стран будут блокировать попытки добавить Россию в список FATF.

Что задумал Евросоюз на этот раз

Согласно данным СМИ, вариант внесения России в "серый список" стран с ненадлежащим контролем за отмыванием денег сейчас активно обсуждается.

Что важно понимать, его поддерживает большинство членов Европарламента, однако принятие этого решения еще впереди.

С заявлением на этот счет выступил немецкий евродепутат Маркус Фербер.

Есть большая поддержка внесения России в список, — подчеркнул он.

Как удалось узнать журналистам, оглашение списка ожидалось на этой неделе, но Еврокомиссия отложила его принятие "по административным и процедурным причинам".

Если Россия попадет в такой список — это нанесет ей репутационные потери, а также заставит финансовые учреждения проводить дополнительную проверку транзакций, связанных с лицами или организациями с упомянутых территорий, что ведет к повышению расходов.

Следует обратить внимание на то, что "серый список" Евросоюза обычно соответствует перечню, составленному Группой по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег (FATF).

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Анклав российских олигархов попал под мощные санкции США
Приспешники Путина столкнулись с новыми проблемами
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский призвал Европу и США усилить санкции против РФ — при каком условии
ЦПД
Зеленский
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Сокрушительные санкции Сената США против РФ. Что говорят в Палате представителей
Какие шансы на принятие новых санкций против РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?