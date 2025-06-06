СМИ раскрыли содержание нового жесткого плана ЕС против России

Официальный Брюссель рассматривает план по внесению России в свой "серый список" стран с ненадлежащим контролем за отмыванием средств. Что важно понимать, этот шаг может существенно усилить финансовое давление на Кремль.
Главные тезисы
- Большинство членов Европарламента поддерживают внесение России в "серый список".
- Также известно, что ряд стран будут блокировать попытки добавить Россию в список FATF.
Что задумал Евросоюз на этот раз
Согласно данным СМИ, вариант внесения России в "серый список" стран с ненадлежащим контролем за отмыванием денег сейчас активно обсуждается.
Что важно понимать, его поддерживает большинство членов Европарламента, однако принятие этого решения еще впереди.
С заявлением на этот счет выступил немецкий евродепутат Маркус Фербер.
Как удалось узнать журналистам, оглашение списка ожидалось на этой неделе, но Еврокомиссия отложила его принятие "по административным и процедурным причинам".
Следует обратить внимание на то, что "серый список" Евросоюза обычно соответствует перечню, составленному Группой по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег (FATF).
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