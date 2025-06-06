СМИ раскрыли содержание нового жесткого плана ЕС против России

Официальный Брюссель рассматривает план по внесению России в свой "серый список" стран с ненадлежащим контролем за отмыванием средств. Что важно понимать, этот шаг может существенно усилить финансовое давление на Кремль.

Что задумал Евросоюз на этот раз

Согласно данным СМИ, вариант внесения России в "серый список" стран с ненадлежащим контролем за отмыванием денег сейчас активно обсуждается.

Что важно понимать, его поддерживает большинство членов Европарламента, однако принятие этого решения еще впереди.

С заявлением на этот счет выступил немецкий евродепутат Маркус Фербер.

Есть большая поддержка внесения России в список, — подчеркнул он. Поделиться

Как удалось узнать журналистам, оглашение списка ожидалось на этой неделе, но Еврокомиссия отложила его принятие "по административным и процедурным причинам".

Если Россия попадет в такой список — это нанесет ей репутационные потери, а также заставит финансовые учреждения проводить дополнительную проверку транзакций, связанных с лицами или организациями с упомянутых территорий, что ведет к повышению расходов. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что "серый список" Евросоюза обычно соответствует перечню, составленному Группой по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег (FATF).