ЗМІ розкрили зміст нового жорсткого плану ЄС щодо Росії

Офіційний Брюссель розглядає план щодо внесення Росії до свого "сірого списку" країн із неналежним контролем за відмиванням коштів. Що важливо розуміти, цей крок може суттєво посилити фінансовий тиск на Кремль.

Що замислив Євросоюз цього разу

Згідно з даними ЗМІ, варіант внесення Росії до "сірого списку" країн із неналежним контролем за відмиванням грошей наразі активно обговорюється.

Що важливо розуміти його підтримує більшість членів Європарламенту, однак ухвалення цього рішення ще попереду.

З заявою з цього приводу виступив німецький євродепутат Маркус Фербер.

Є велика підтримка внесення Росії до списку, — наголосив він. Поширити

Як вдалося дізнатися журналістам, оголошення списку очікувалося цього тижня, але Єврокомісія відклала його ухвалення "з адміністративних і процедурних причин".

Якщо Росія потрапить до такого списку — це завдасть їй репутаційних втрат, а також змусить фінансові установи проводити додаткову перевірку транзакцій, пов’язаних з особами чи організаціями зі згаданих територій, що веде до підвищення витрат. Поширити

Варто звернути увагу на те, що "сірий список" Євросоюзу зазвичай відповідає переліку, складеному Групою з фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).