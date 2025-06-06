ЗМІ розкрили зміст нового жорсткого плану ЄС щодо Росії

Офіційний Брюссель розглядає план щодо внесення Росії до свого "сірого списку" країн із неналежним контролем за відмиванням коштів. Що важливо розуміти, цей крок може суттєво посилити фінансовий тиск на Кремль.
Головні тези:
- Більшість членів Європарламенту підтримує внесення Росії до “сірого списку”.
- Також відомо, що низка країн блокуватиме спроби додати Росію до списку FATF.
Що замислив Євросоюз цього разу
Згідно з даними ЗМІ, варіант внесення Росії до "сірого списку" країн із неналежним контролем за відмиванням грошей наразі активно обговорюється.
Що важливо розуміти його підтримує більшість членів Європарламенту, однак ухвалення цього рішення ще попереду.
З заявою з цього приводу виступив німецький євродепутат Маркус Фербер.
Як вдалося дізнатися журналістам, оголошення списку очікувалося цього тижня, але Єврокомісія відклала його ухвалення "з адміністративних і процедурних причин".
Варто звернути увагу на те, що "сірий список" Євросоюзу зазвичай відповідає переліку, складеному Групою з фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).
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