Журналисты издания Politico ввиду высокой турбулентности в мире в течение 2024 года предупреждают, что 2025 год также будет далеко неспокойным.

Какие непредсказуемые события могут всколыхнуть мир в 2025 году

Опрошенные журналистами издания аналитики, ученые и политические эксперты помогли составить рейтинг так называемых "черных лебедей".

Следующие сценарии могут иметь или не иметь место в 2025 году, но их не следует исключать. Когда мы проводили это упражнение в прошлом году, ряд прогнозов оказались пугающе пророческими, подчеркивается в материале издания. Поделиться

Крупнейшая кибератака в истории . В частности, аналитики не исключают, что в 2025 году может произойти крупнейшая кибератака в истории, которая на время выведет из строя значительную часть мировой инфраструктуры.

Такой прогноз сделал профессор кафедры психологии Нью-Йоркского университета Гэри Маркус.

Хакер

По его словам, сейчас стремительно растет популярность систем генеративного искусственного интеллекта, который могут использовать киберпреступники.

ИИ идеально подходит для проведения фишинговых атак и создания фейковых видео.

Инструменты ИИ также используют для создания программных кодов, которые могут создавать уязвимости в системах безопасности.

Гэри Маркус подчеркивает, что будущая администрация президента США Дональда Трампа при этом планирует рекордно сократить расходы на кибербезопасность, а ее примеру могут последовать и другие государства.

Секретное ядерное соглашение с Ираном.

По словам эксрадника в Национальном разведывательном совете США Мэтью Берроуза, Россия даже больше, чем США, заинтересована в том, чтобы Иран не получил ядерного оружия.

Дональд Трамп, как отмечает Берроуз, также окажется в сложном положении, поскольку республиканцы будут давить на него о поддержке Израиля в атаке на ядерные объекты в Иране.

Однажды ночью Путин позвонит Трампу по защищенной линии, сообщив ему, что у него есть секретное соглашение, чтобы остановить Иран от разработки ядерного оружия. Путин убедит Иран согласиться на 5-летнюю паузу в ядерном вооружении, если Трамп отговорит Израиль от нападения, прогнозирует Берроуз. Поделиться

Вероятный альянс Трампа и Си Цзиньпина.

В первый президентский срок Трамп развязал масштабную торговую войну с Китаем. Однако приоритеты Вашингтона и Пекина могли измениться.

В частности, Трамп в соответствии со своим обещанием завершить развязанную Россией преступную войну против Украины может начать сотрудничать с Си Цзиньпином.

Дональд Трамп

Обещания Трампа ограничить иммиграцию в США сократят предложения по рабочей силе, что может повысить потребительские цены. В случае введения еще более высоких пошлин на китайские товары это еще больше подтолкнет цены к росту.

При этом, как прогнозируют аналитики, если Трампу придется выбирать между усилением правил мигрантов и торговой войной с Китаем, он выберет первое.

Завершение конфликта между Израилем и Палестиной .

Бывший топ-чиновник ЦРУ Джон Маклафлин прогнозирует, что это вполне может иметь место. Однако другие аналитики очень сомневаются в этом.

Такой план потребует смены власти в Израиле и ликвидации поселений на Западном Берегу реки Иордан.

Палестинцам предстоит найти способ объединиться под новым руководством, которое могло бы представлять их на переговорах. Наконец, необходим большой толчок со стороны крупных арабских игроков, особенно Саудовской Аравии и ОАЭ.

Испытание ядерного оружия Южной Кореей.

Научный сотрудник Института ответственного государственного управления Квинси Натан Пак не исключает такого варианта.

При этом он предполагает, что в случае испытаний ядерного оружия Южной Кореей, Трамп поддержит действия этой страны.

По принципу домино Япония и Тайвань объявят о своих программах. Технологии никогда не являлись проблемой для этих стран, но с выходом основных азиатских стран из договора о нераспространении ядерного оружия система становится неустойчивой и возвращается эпоха гарантированного уничтожения.

Поражение армии РФ в Украине и конец режимов Путина и Лукашенко

Многие аналитики предполагают, что кремлевскому диктатору в этом году придется пойти на компромиссы и согласиться на завершение развязанной Россией преступной войны против Украины.

Или Путин все еще может быть повержен на поле боя — особенно если Украина получит доступ к 300 млрд долларов замороженных российских активов, — отмечает исполнительный директор Института Маккейна в Университете Аризоны и бывший заместитель помощника министра обороны США Эвелин Фаркас. Поделиться

В то же время, лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская призвала белорусов готовиться к свержению режима Александра Лукашенко, что также может стать реальным вызовом для Путина.

Прорыв в области квантовых вычислений и их последствия

Разработка полноценного квантового компьютера и его промышленное производство могут привести к тому, что большинство криптографических средств защиты окажутся устаревшими.

По словам ученого из Чикагского университета Азиза Хака, вероятно, что прорыв в квантовых вычислениях будет совершен в китайском Университете Цинхуа в конце 2025 года.

Представьте, что его используют как оружие в длительной торговой войне, чтобы избавить американцев от многих защитных мер конфиденциальности личных данных, — предупреждает Азиз Хак. Поделиться

Обвал фондового рынка и глобальная паника

По словам гендиректора Future Today Institute и профессора стратегического прогнозирования в Школе бизнеса имени Стерна в Нью-Йоркском университете Эми Уэбба, хакеры и правительства ряда государств могут начать масштабные кибератаки на финансовых рынках.

Поэтому под угрозой окажутся большие объемы рыночных данных в реальном времени, финансовые отчеты и экономические показатели.

При этом перед началом атаки будет запущена глобальная дезинформационная кампания.

С этой стратегией ИИ влечет за собой искусственную панику на рынке, которая ошеломляет администрацию Трампа в разгар кампании по дерегулированию.

Крах рынка в США вызывает панику по всему миру, а на Лондонской и Токийской биржах происходят подражательные атаки.

Какие негативные сценарии прогнозируют непосредственно для США

Аналитики предполагают, что за первые полгода своего второго президентского срока Трамп может поддержать идею движения Большого Айдахо и переместить 15 округов из Орегона в Айдахо.

Все это станет сигналом для многих американцев, ранее не воспринимавших сепаратизм всерьез.

Следующим логичным шагом станут протесты в Техасе и Калифорнии за отделение от США, за отделение Чикаго от Иллинойса и так далее.

Новая масштабная эпидемия.

Исполнительный директор Американской ассоциации общественного здравоохранения Джордж С. Бенджамин предполагает, что буквально одна плохо вакцинированная община в США может вызвать масштабную вспышку опасного инфекционного заболевания.

Первые симптомы будут ничем не заметны, но тесты не выявят ни грипп, ни COVID.

В случае медленного внедрения властями таких мер, как отслеживание контактов, ношение масок, социального дистанцирования и карантина на фоне распространения дезинформации в соцсетях, вспышка достигает масштабов эпидемии по всем США по аналогии с COVID-19.

Протесты на фоне климатического кризиса в США.

Профессор Техасского технологического университета Кэтрин Хейхо не исключает активизации митингов и протестов в США на фоне учащенных стихийных бедствий с масштабными разрушительными последствиями.

В 2023 году произошло 28 стихийных бедствий более чем на 1 млрд долларов, а в 2024-м всего за две недели два урагана Гелен и Милтон уничтожили дороги, тысячи домов и отрезали целые города от остального мира.