Журналисты издания Politico ввиду высокой турбулентности в мире в течение 2024 года предупреждают, что 2025 год также будет далеко неспокойным.
Главные тезисы
- Прогнозируются кибератаки, возможные ядерные соглашения и изменения в мировой геополитике на 2025 год.
- Возможен альянс между Трампом и Си Цзиньпином, завершение конфликта между Израилем и Палестиной, а также испытание ядерного оружия Южной Кореей.
- Прорыв в области квантовых вычислений может изменить парадигму кибербезопасности, а кибератаки могут вызвать глобальную финансовую панику.
- Аналитики предполагают возможные негативные сценарии для США, от сепаратизма до масштабных эпидемий и протестов на фоне климатического кризиса.
- Следующие годы могут стать решающими для ряда стран и лидеров, вызвав изменения в политической и экономической сферах.
Какие непредсказуемые события могут всколыхнуть мир в 2025 году
Опрошенные журналистами издания аналитики, ученые и политические эксперты помогли составить рейтинг так называемых "черных лебедей".
Крупнейшая кибератака в истории . В частности, аналитики не исключают, что в 2025 году может произойти крупнейшая кибератака в истории, которая на время выведет из строя значительную часть мировой инфраструктуры.
Такой прогноз сделал профессор кафедры психологии Нью-Йоркского университета Гэри Маркус.
По его словам, сейчас стремительно растет популярность систем генеративного искусственного интеллекта, который могут использовать киберпреступники.
ИИ идеально подходит для проведения фишинговых атак и создания фейковых видео.
Инструменты ИИ также используют для создания программных кодов, которые могут создавать уязвимости в системах безопасности.
Гэри Маркус подчеркивает, что будущая администрация президента США Дональда Трампа при этом планирует рекордно сократить расходы на кибербезопасность, а ее примеру могут последовать и другие государства.
Секретное ядерное соглашение с Ираном.
По словам эксрадника в Национальном разведывательном совете США Мэтью Берроуза, Россия даже больше, чем США, заинтересована в том, чтобы Иран не получил ядерного оружия.
Дональд Трамп, как отмечает Берроуз, также окажется в сложном положении, поскольку республиканцы будут давить на него о поддержке Израиля в атаке на ядерные объекты в Иране.
Вероятный альянс Трампа и Си Цзиньпина.
В первый президентский срок Трамп развязал масштабную торговую войну с Китаем. Однако приоритеты Вашингтона и Пекина могли измениться.
В частности, Трамп в соответствии со своим обещанием завершить развязанную Россией преступную войну против Украины может начать сотрудничать с Си Цзиньпином.
Обещания Трампа ограничить иммиграцию в США сократят предложения по рабочей силе, что может повысить потребительские цены. В случае введения еще более высоких пошлин на китайские товары это еще больше подтолкнет цены к росту.
При этом, как прогнозируют аналитики, если Трампу придется выбирать между усилением правил мигрантов и торговой войной с Китаем, он выберет первое.
Завершение конфликта между Израилем и Палестиной .
Бывший топ-чиновник ЦРУ Джон Маклафлин прогнозирует, что это вполне может иметь место. Однако другие аналитики очень сомневаются в этом.
Такой план потребует смены власти в Израиле и ликвидации поселений на Западном Берегу реки Иордан.
Палестинцам предстоит найти способ объединиться под новым руководством, которое могло бы представлять их на переговорах. Наконец, необходим большой толчок со стороны крупных арабских игроков, особенно Саудовской Аравии и ОАЭ.
Испытание ядерного оружия Южной Кореей.
Научный сотрудник Института ответственного государственного управления Квинси Натан Пак не исключает такого варианта.
При этом он предполагает, что в случае испытаний ядерного оружия Южной Кореей, Трамп поддержит действия этой страны.
По принципу домино Япония и Тайвань объявят о своих программах. Технологии никогда не являлись проблемой для этих стран, но с выходом основных азиатских стран из договора о нераспространении ядерного оружия система становится неустойчивой и возвращается эпоха гарантированного уничтожения.
Поражение армии РФ в Украине и конец режимов Путина и Лукашенко
Многие аналитики предполагают, что кремлевскому диктатору в этом году придется пойти на компромиссы и согласиться на завершение развязанной Россией преступной войны против Украины.
В то же время, лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская призвала белорусов готовиться к свержению режима Александра Лукашенко, что также может стать реальным вызовом для Путина.
Прорыв в области квантовых вычислений и их последствия
Разработка полноценного квантового компьютера и его промышленное производство могут привести к тому, что большинство криптографических средств защиты окажутся устаревшими.
По словам ученого из Чикагского университета Азиза Хака, вероятно, что прорыв в квантовых вычислениях будет совершен в китайском Университете Цинхуа в конце 2025 года.
Обвал фондового рынка и глобальная паника
По словам гендиректора Future Today Institute и профессора стратегического прогнозирования в Школе бизнеса имени Стерна в Нью-Йоркском университете Эми Уэбба, хакеры и правительства ряда государств могут начать масштабные кибератаки на финансовых рынках.
Поэтому под угрозой окажутся большие объемы рыночных данных в реальном времени, финансовые отчеты и экономические показатели.
При этом перед началом атаки будет запущена глобальная дезинформационная кампания.
С этой стратегией ИИ влечет за собой искусственную панику на рынке, которая ошеломляет администрацию Трампа в разгар кампании по дерегулированию.
Крах рынка в США вызывает панику по всему миру, а на Лондонской и Токийской биржах происходят подражательные атаки.
Какие негативные сценарии прогнозируют непосредственно для США
Аналитики предполагают, что за первые полгода своего второго президентского срока Трамп может поддержать идею движения Большого Айдахо и переместить 15 округов из Орегона в Айдахо.
Все это станет сигналом для многих американцев, ранее не воспринимавших сепаратизм всерьез.
Следующим логичным шагом станут протесты в Техасе и Калифорнии за отделение от США, за отделение Чикаго от Иллинойса и так далее.
Новая масштабная эпидемия.
Исполнительный директор Американской ассоциации общественного здравоохранения Джордж С. Бенджамин предполагает, что буквально одна плохо вакцинированная община в США может вызвать масштабную вспышку опасного инфекционного заболевания.
Первые симптомы будут ничем не заметны, но тесты не выявят ни грипп, ни COVID.
В случае медленного внедрения властями таких мер, как отслеживание контактов, ношение масок, социального дистанцирования и карантина на фоне распространения дезинформации в соцсетях, вспышка достигает масштабов эпидемии по всем США по аналогии с COVID-19.
Протесты на фоне климатического кризиса в США.
Профессор Техасского технологического университета Кэтрин Хейхо не исключает активизации митингов и протестов в США на фоне учащенных стихийных бедствий с масштабными разрушительными последствиями.
В 2023 году произошло 28 стихийных бедствий более чем на 1 млрд долларов, а в 2024-м всего за две недели два урагана Гелен и Милтон уничтожили дороги, тысячи домов и отрезали целые города от остального мира.
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