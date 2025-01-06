Журналісти видання Politico з огляду на високу турбулентність у світі протягом 2024 року попереджають, що 2025 також буде далеко неспокійним. У зв'язку з цим вони склали рейтинг непередбачуваних подій, які можуть сколихнути світ у цьому році.

Які непередбачувані події можуть сколихнути світ у 2025 році

Опитані журналістами видання аналітики, науковці та політичні експерти допомогли скласти рейтинг так званих “чорних лебедів”.

Наступні сценарії можуть мати або не мати місце у 2025 році, але їх не слід відкидати. Коли ми проводили цю вправу торік, низка прогнозів виявилися лякаюче пророчими, — підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Найбільша кібератака в історії. Зокрема, аналітики не відкидають, що у 2025 році може відбутись найбільша кібератака в історії, яка на певний час виведе з ладу значну частину світової інфраструктури.

Такий прогноз зробив професор кафедри психології Нью-Йоркського університету Гері Маркус.

Хакер

За його словами, наразі стрімко зростає популярність систем генеративного штучного інтелекту, який можуть використувавати кіберзлочинці.

ШІ ідеально підходить для проведення фішінгових атак і створення фейкових відео.

Інструменти ШІ також використовують для створення програмних кодів, які можуть створювати вразливості у системах безпеки.

Гері Маркус підкреслює, що майбутня адміністрація президента США Дональда Трампа при цьому планує рекордно скоротити витрати на кібербезпеку, а її прикладу можуть послідувати й інші держави.

Секретна ядерна угода з Іраном.

За словами ексрадника у Національній розвідувальній раді США Метью Берроуза, Росія навіть більше за США зацікавлена у тому, щоб Іран не отримав ядерної зброї.

Дональд Трамп, як зазначає Берроуз також опиниться у складному становищі, оскільки республіканці тиснутимуть на нього щодо підтримки Ізраїлю в атаці на ядерні об’єкти в Ірані.

Одного разу вночі Путін подзвонить Трампу захищеною лінією, повідомивши йому, що у нього є секретна угода, щоб зупинити Іран від розробки ядерної зброї. Путін переконає Іран погодитися на 5-річну паузу в ядерному озброєнні, якщо Трамп відговорить Ізраїль від нападу, — прогнозує Берроуз. Поширити

Ймовірний альянс Трампа і Сі Цзіньпіна.

Під час першого президентського терміну Трамп розв’язав масштабну торгівельну війну з Китаєм. Однак наразі пріоритети Вашингтона та Пекіна могли змінитись.

Зокрема, Трамп відповідно до власної обіцянки завершити розв’язану Росією злочинну війну проти України може почати співпрюцювати з Сі Цзіньпіном.

Дональд Трамп

Обіцянки Трампа обмежити імміграцію до США скоротять пропозиції щодо робочої сили, що може підвищити споживчі ціни. У разі введення ще більш високих мит на китайські товари, це ще більше підштовхне ціни до зростання.

При цьому, як прогнозують аналітики, якщо Трампу доведеться обирати між посиленням правил щодо мігрантів та торгівельною війною з Китаєм, він обере перше.

Завершення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною.

Колишній топчиновник ЦРУ Джон Маклафлін прогнозує, що це цілком може мати місце. Однак інші аналітики дуже сумніваються у цьому.

Такий план вимагатиме зміни влади в Ізраїлі та ліквідації поселень на Західному Березі річки Йордан.

Палестинцям доведеться знайти спосіб об'єднатися під новим керівництвом, яке могло б представляти їх на переговорах. Нарешті, потрібен великий поштовх з боку великих арабських гравців, особливо Саудівської Аравії та ОАЕ.

Випробування ядерної зброї Південною Кореєю.

Науковий співробітник Інституту відповідального державного управління Квінсі Натан Пак не виключає такого варіанту.

При цьому він припускає, що у разі випробувань ядерної зброї Південною Кореєю Трамп підтримає дії цієї країни.

За принципом доміно Японія і Тайвань оголосять про власні програми. Технології ніколи не були проблемою для цих країн, але з виходом основних азіатських країн з договору про нерозповсюдження ядерної зброї система стає нестійкою і повертається епоха гарантованого знищення.

Поразка армії РФ в Україні і кінець режимів Путіна і Лукашенка

Багато аналітиків припускають, що кремлівському диктатору у цьому році доведеться пійти на компроміси і погодитись на завершення розв’язаної Росією злочинної війни проти України.

Або Путін все ще може бути переможений на полі бою — особливо якщо Україна отримає доступ до 300 млрд доларів заморожених російських активів, — зазначає виконавча директорка Інституту Маккейна в Університеті Арізони і колишній заступник помічника міністра оборони США Евелін Фаркас. Поширити

У той же час лідер білоруської опозиції у вигнанні Світлана Тихановська закликала білорусів готуватися до повалення режиму Олександра Лукашенка, що також може стати реальним викликом для Путіна.

Прорив у сфері квантових обчислень та його наслідки

Розробка повноцінного квантового комп’ютера і його промислове виробництво можуть призвести до того, що більшість криптографічних засобів захисту виявляться застарілими.

За словами науковця з Чиказького університету Азіза Хака, ймовірно, що прорив у квантових обчисленнях буде здійснено в китайському Університеті Цинхуа наприкінці 2025 року.

Уявіть, що його використовують як зброю в тривалій торговельній війні, щоб позбавити американців багатьох захисних заходів конфіденційності особистих даних, — попереджає Азіз Хак. Поширити

Обвал фондового ринку і глобальна паніка.

За словами гендиректора Future Today Institute і професора стратегічного прогнозування в Школі бізнесу імені Стерна в Нью-Йоркському університеті Емі Вебба, хакери і уряди низки держав можуть почати масштабні кібератаки на фінансові ринки.

Через це під загрозою опиняться великі обсяги ринкових даних у реальному часі, фінансові звіти та економічні показники.

При цьому перед початку атаки буде запущено глобальну дезінформаційну кампанію.

З цією стратегією ШІ спричиняє штучну паніку на ринку, яка приголомшує адміністрацію Трампа в розпал кампанії з дерегулювання.

Крах ринку в США викликає паніку по всьому світу, а на Лондонській і Токійській біржах відбуваються наслідувальні атаки.

Які негативні сценарії прогнозують безпосередньо для США

Аналітики припускають, що за перші півроку свого другого президентського терміну Трамп може підтримати ідею руху “Великого Айдахо” і перемістити 15 округів з Орегона в Айдахо.

Усе це стане сигналом для багатьох американців, які раніше не сприймали сепаратизм всерйоз.

Наступним логічним кроком стануть протести в Техасі та Каліфорнії за відділення від США, за відділення Чикаго від Іллінойсу і так далі.

Нова масштабна епідемія.

Виконавчий директор Американської асоціації громадської охорони здоров'я Джордж С. Бенджамін припускає, що буквально одна погано вакцинована громада у США може викликати масштабний спалах небезпечного інфекційного захворювання.

Перші симптоми будуть нічим не примітні, але тести не виявлять ні грип, ні COVID.

У разі повільного запровадження владою таких заходів, як відстеження контактів, носіння масок, соціального дистанціювання та карантину на тлі поширення дезінформації у соцмережах, спалах досягає масштабів епідемії по всіх США за аналогією з COVID-19.

Протести на тлі кліматичної кризи у США.

Професор Техаського технологічного університету Кетрін Хейхо не виключає активізації мітингів та протестів у США на тлі почастішання стихійних лих із масштабними руйнівними наслідками.

У 2023 році сталося 28 стихійних лих на понад 1 млрд доларів, а у 2024-му лише за два тижні два урагани Гелен і Мілтон знищили дороги, тисячі будинків і відрізали цілі міста від решти світу.