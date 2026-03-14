СМИ утверждают, что узнали настоящее имя Бэнкси
СМИ утверждают, что узнали настоящее имя Бэнкси

Кто такой Бэнкси и что о нем стало известно
Источник:  Reuters

Бэнкси (англ. Banksy) — псевдоним скандально известного английского андерграундного художника граффити, политического активиста и режиссера. Долгое время его личность было невозможно установить, однако расследователи Reuters уверяют, что в конце концов сделали это.

  • Скорее всего, за псевдонимом Бэнкси все это время скрывался художник Робин Ганнингем.
  • Журналисты обратились к архивным материалам и интервью, чтобы подтвердить эту информацию.

Кто такой Бэнкси и что о нем стало известно

Как удалось узнать журналистам-расследователям, Бэнкси — это художник Робин Ганнингем.

СМИ не утверждают, что это истина в последней инстанции, однако, вероятнее всего, все-таки правда.

Согласно новым данным, Робин является уроженцем британского Бристоля, где в 1990-х годах началась его карьера.

Чтобы узнать эту информацию, расследователи обратились к архивным материалам, старым интервью, открытым данным и заявлениям людей, непосредственно знакомым с художником.

Журналисты пришли к выводу, что именно Ганнингем лучше всего соответствует описанию и биографии художника.

Что тоже интересно, Робин в определенный момент сменил имя на Дэвид Джонс. Вполне возможно, это было сделано после провальных попыток британских СМИ раскрыть его личность.

Не так давно Бэнкси лично подтвердил, что является автором семи граффити в Украине, а именно в Киеве, Ирпене, Горенке и Бородянке.

Однако он не торопится комментировать расследование журналистов.

