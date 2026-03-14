ЗМІ стверджують, що дізналися справжнє ім'я Бенксі

Бенксі (англ. Banksy) — псевдонім скандально відомого англійського андерграундного художника графіті, політичного активіста та режисера. Тривалий час його особу було неможливо встановити, однак розслідувачі Reuters запевняють, що врешті зробили це.

Хто такий Бенксі та що про нього стало відомо

Як вдалося дізнатися журналістам-розслідувачам, Бенксі — це художник Робін Ганнінгем.

ЗМІ не стверджують, що це істина в останній інстанції, однак, найімовірніше, все-таки правда.

Згідно з даними, Робін є уродженцем британського Брістоля, де в 1990-х роках почалася його кар'єра.

Щоб дізнатися цю інформацію, розслідувачі звернулися до архівних матеріалів, старих інтерв'ю, відкритих даних та заяв людей, які були безпосередньо знайомі з художником.

Журналісти дійшли висновку, що саме Ганнінгем найкраще відповідає опису та біографії художника.

Що також цікаво, Робін у певний момент змінив ім'я на Девід Джонс. Цілком можливе, це було зроблено після провальних спроб британських ЗМІ розкрити його особу.

Не так давно Бенксі особисто підтвердив, що є автором семи графіті в Україні, а саме в Києві, Ірпені, Горенці та Бородянці.

Однак він не поспішає коментувавти розслідування журналістів.