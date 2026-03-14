ЗМІ стверджують, що дізналися справжнє ім'я Бенксі
Категорія
Культура
Дата публікації

Хто такий Бенксі та що про нього стало відомо
Джерело:  Reuters

Бенксі (англ. Banksy) — псевдонім скандально відомого англійського андерграундного художника графіті, політичного активіста та режисера. Тривалий час його особу було неможливо встановити, однак розслідувачі Reuters запевняють, що врешті зробили це.

Головні тези:

  • Найімовірінше, за псевдонімом Бенксі весь цей час ховався художник Робін Ганнінгем.
  • Журналісти звернулися до архівних матеріалів та інтерв'ю, щоб підтвердити цю інформацію.

Як вдалося дізнатися журналістам-розслідувачам, Бенксі — це художник Робін Ганнінгем.

ЗМІ не стверджують, що це істина в останній інстанції, однак, найімовірніше, все-таки правда.

Згідно з даними, Робін є уродженцем британського Брістоля, де в 1990-х роках почалася його кар'єра.

Щоб дізнатися цю інформацію, розслідувачі звернулися до архівних матеріалів, старих інтерв'ю, відкритих даних та заяв людей, які були безпосередньо знайомі з художником.

Журналісти дійшли висновку, що саме Ганнінгем найкраще відповідає опису та біографії художника.

Що також цікаво, Робін у певний момент змінив ім'я на Девід Джонс. Цілком можливе, це було зроблено після провальних спроб британських ЗМІ розкрити його особу.

Не так давно Бенксі особисто підтвердив, що є автором семи графіті в Україні, а саме в Києві, Ірпені, Горенці та Бородянці.

Однак він не поспішає коментувавти розслідування журналістів.

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Бенксі представив нове суперечливе графіті
Нове графіті Бенксі
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
У Львові знайшли загадкове графіті — до чого тут Бенксі
Бенксі відвідував Україну?
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?