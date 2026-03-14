ЗМІ стверджують, що дізналися справжнє ім'я Бенксі

Бенксі (англ. Banksy) — псевдонім скандально відомого англійського андерграундного художника графіті, політичного активіста та режисера. Тривалий час його особу було неможливо встановити, однак розслідувачі Reuters запевняють, що врешті зробили це.
Головні тези:
- Найімовірінше, за псевдонімом Бенксі весь цей час ховався художник Робін Ганнінгем.
- Журналісти звернулися до архівних матеріалів та інтерв'ю, щоб підтвердити цю інформацію.
Хто такий Бенксі та що про нього стало відомо
Як вдалося дізнатися журналістам-розслідувачам, Бенксі — це художник Робін Ганнінгем.
ЗМІ не стверджують, що це істина в останній інстанції, однак, найімовірніше, все-таки правда.
Згідно з даними, Робін є уродженцем британського Брістоля, де в 1990-х роках почалася його кар'єра.
Щоб дізнатися цю інформацію, розслідувачі звернулися до архівних матеріалів, старих інтерв'ю, відкритих даних та заяв людей, які були безпосередньо знайомі з художником.
Журналісти дійшли висновку, що саме Ганнінгем найкраще відповідає опису та біографії художника.
Що також цікаво, Робін у певний момент змінив ім'я на Девід Джонс. Цілком можливе, це було зроблено після провальних спроб британських ЗМІ розкрити його особу.
Не так давно Бенксі особисто підтвердив, що є автором семи графіті в Україні, а саме в Києві, Ірпені, Горенці та Бородянці.
Однак він не поспішає коментувавти розслідування журналістів.
